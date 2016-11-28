سحب قرعة الدوري السوري الممتاز لكرة القدم

سحبت في مقر اتحاد كرة القدم بمدينة الفيحاء الرياضية في دمشق اليوم قرعة الدوري الممتاز الذي ينطلق في الثالث والعشرين من الشهر القادم.

وتم إلغاء نظام المجموعتين الذي اعتمد في المواسم الخمسة الماضية لتلعب الفرق الستة عشر مع بعضها البعض دوريا من مرحلتي ذهاب وإياب ويتوج الفريق الذي يحصد أكبر عدد من النقاط بطلا للدوري الممتاز.

وحدد اتحاد الكرة يومي الجمعة والسبت موعدا لمباريات كل جولة على أن تنتهي منافسات مرحلة الذهاب في الخامس عشر من نيسان القادم.

وتشارك في بطولة الدوري الممتاز فرق الجيش والوحدة والمحافظة والشرطة والاتحاد والكرامة التي بلغت الدور النهائي من دوري الموسم الماضي إضافة إلى فرق جبلة وحطين والنواعير والمجد والحرية وتشرين والوثبة والطليعة والفتوة والجزيرة التي تأهلت في ختام منافسات الدوري التصنيفي الذي اختتم الأسبوع الماضي.

ويلتقي في الجولة الأولى الجيش مع الحرية والشرطة مع الوحدة والمحافظة مع المجد وتشرين مع جبلة والاتحاد مع الفتوة والطليعة مع الوثبة والكرامة مع النواعير وحطين مع الجزيرة.

وكان فريق الجيش توج بلقب بطولة الدوري الموسم الماضي للمرة الثانية على التوالي والرابعة عشرة في تاريخه بينما أحرز الوحدة لقب بطولة كأس الجمهورية للمرة السادسة في تاريخه بفوزه في المباراة النهائية على الجيش بهدف دون رد.

شام تايمز

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