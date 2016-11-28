رامي عبد الرحمن : التدخل التركي هو كلمة السر و سبب مهم لهزيمة المعارضة في حلب

قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، إن #تركيا هي السبب في هزيمة المعارضة السورية في #حلب .

وقال عبد الرحمن، في تصريحات نقلتها قناة “سكاي نيوز عربية”، إن “أوامر تركية وصلت إلى مقاتلين موالين ضمن الجيش الحر من أجل الانضمام إلى القوات التي تقاتل تنظيم داعش ضمن عملية #درع_الفرات “.

وأوضح عبد الرحمن أن التدخل التركي هو كلمة السر وسبب مهم لهزيمة المعارضة، نظرا لاستخدام فصائل تابعة لها بالجيش الحر في معركتها الخاصة، مما أدى إلى خلو الجبهات التي يفترض أن تواجه الجيش النظامي وحلفاءه، من مقاتلي المعارضة.

كما يرى عبد الرحمن أن غياب القرار المركزي وتعدد الولاءات في صفوف القوات المعارضة أضعف موقفها الميداني بشكل كبير.

شام تايمز

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