VLC يجلب ميزة عرض الفيديو 360 درجة لسطح المكتب

جلب تطبيق VLC أحد ابرز مشغلي الوسائط المتعددة على مختلف أنظمة التشغيل، ميزة دعم عرض الفيديوهات المصورة بـ 360 درجة، على سطح مكتب الحواسب.

وأكدت الشركة رسمياً، إطلاق نسخة المعاينة من التطبيق، والتي تدعم عرض مقاطع الفيديو 360 درجة، على أجهزة “ويندوز” و”ماك”، على أن يتم إطلاق النسخة الرسمية بعد أيام.

ومن المقرر أن تجلب الشركة ميزة دعم الفيديوهات البانورامية إلى الهواتف الذكية لاحقاً، وبما أن التطبيق يعمل حالياً على أجهزة الحاسب، فهذا يعني أن التنقل بالفيديو من مختلف الزوايا يكون عبر لوحة المفاتيح والفأرة.

وقامت شركة VLC بالتعاون مع شر كة Giroptic لصناعة الكاميرات المتخصصة بالفيديوهات البانورامية لتطوير تقنياتها لتكون جيدة وتدعم حتى الصور البانورامية وليس فقط مقاطع الفيديو.

شام تايمز

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