بحجة انه “مقر لارهابيين”.. اسرائيل تقصف مبنى مهجوراً في الجولان

شنت طائرات اسرائيلية غارة على بناء مهجور في الجانب السوري من هضبة الجولان، قالت انه مقر لمجموعات مبايعة لتنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) أطلقت النار على جنود إسرائيليين يوم الأحد.

وأعلن الجيش الاسرائيلي في بيان، ان “طائرات سلاح الجو قصفت منشأة تابعة لتنظيم (داعش) في جنوب هضبة الجولان السورية, وذلك ردًا على اطلاق النار الذي استهدف قوة عسكرية كانت تهم بنشاط أمني يوم أمس”.

وأضاف ان “الغارة استهدفت منشأة عسكرية خالية كانت تستخدم في الماضي من قبل الامم المتحدة وتم استغلالها من قبل مخربي التنظيم لاستهداف قوات جيش الدفاع ولتنفيذ نشاطاتهم قرب الحدود”.

ولفت البيان الى ان “هذه الغارة تأتي متابعةً للغارة التي شُنت أمس وذلك بهدف منع عودة المخربين للمنشأة التي تشكل تهديد ملموس في تلك المنطقة.”

وكانت قوات اسرائيلية تعرضت يوم الأحد تعرضت لهجوم من قبل “شهداء اليرموك” الموالي لتنظيم “داعش” جنوب هضبة الجولان المحتلة, في حين ردت طائرة حربية إسرائيلية بضرب واستهداف الخلية المهاجمة, وقتل 4 منهم.

وكانت الولايات المتحدة قررت, في حزيران الماضي, اعتبار الجماعة كيانا إرهابيا لأنشطتها وصلاتها بـ “الدولة الإسلامية”.

وكان لواء “شهداء اليرموك” جذب الانتباه لأول مرة عندما خطف 21 فلبينيا من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الجزء الذي تسيطر عليه إسرائيل في الجولان. وأطلقت سراحهم في آذار 2013

وتؤكد إسرائيل أنها لا تريد التورط في النزاع السوري، لكنها هاجمت أهدافا عسكرية للجيش السوري ردا على إطلاق نيران وسقوط قذائف باتجاه الجولان .

ويخضع معظم الجانب المقابل للجولان المحتل لسيطرة فصائل مقاتلة، التي كانت سيطرت على معبر القنيطرة قبل عام ونصف، ما أدى إلى انسحاب القوات الأممية التي كانت تراقب تنفيذ اتفاق فك الاشتباك بين سوريا وإسرائيل.

شام تايمز

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