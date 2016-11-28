تركيا: روسيا نفت ضلوعها في مقتل جنود اتراك في منطقة الباب بريف حلب

اعلن نائب رئيس الوزراء التركي نعمان قورتولموش, يوم الاثنين, ان موسكو نفت لانقرة ضلوعها في الغارة الجوية التي استهدفت منذ 4 ايام مواقع الجيش التركي في منطقة الباب بريف حلب.

ونقلت وكالات انباء عن قوتولموش قوله, في مؤتمر صحفي, ان “الخطوات اللازمة” ستتخذ بشأن الضربة الجوية التي وقعت يوم الخميس الماضي وأسفرت عن مقتل ثلاثة جنود أتراك على الأقل وإصابة عشرة بمجرد مراجعة سجلات الضربة الجوية.

واضاف المسؤول التركي ان “الرئيس بوتين شخصيا اكد على أنه لا علاقة للطائرات الروسية بذلك”.

وكانت قيادة الأركان العامة التركية اكدت, في وقت سابق, مقتل 3 عسكريين أتراك في منطقة الباب شمال سوريا بسبب ضربة جوية يتعقد أن سلاح الجو السوري نفذها, متوعدة بالرد على ذلك.

وسقط عدد من الجنود الاتراك, خلال بدء الجيش التركي عملياته في سوريا منذ اب الماضي, في هجمات ومعارك مع تنظيم “داعش”.

يشار الى أن القوات التركية بدأت في 24 آب الماضي عملية عسكرية على الحدود مع سوريا تحت اسم “درع الفرات” بهدف طرد مسلحي “داعش” من المناطق الحدودية مع سوريا وفرضت حصارا من جهة الغرب على مدينة الباب بريف حلب, الخاصعة تحت سيطرة التنظيم

شام تايمز

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