صالح مسلم: فرار الاف المدنيين من شرق حلب الى منطقة يسيطر عليها الأكراد

اعلن الرئيس المشارك لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري صالح مسلم, يوم الاثنين, عن فرار الاف المدنيين من شرق حلب الى حي الشيخ مقصود الخاضع لسيطرة الأكراد .

ونقلت وكالة الانباء (رويترز) عن مسلم قوله ان ” ما بين 6 و 10 آلاف مدني فروا من مناطق من المدينة توغلت فيها القوات الموالية للحكومة في الأيام القليلة الماضية إلى حي الشيخ مقصود الخاضع لسيطرة الأكراد في حلب”.

وأضاف أن “المدنيين يتدفقون على تلك المناطق التي هي أكثر أمانا من غيرها”, مشيرا إلى أن “أفراد وحدات حماية الشعب الكردية وغيرهم يستقبلون الفارين إلى المنطقة”.

وجاء ذلك عقب اعلان المركز الروسي لمصالحة أطراف النزاع في سوريا عن خروج اكثر من 3 الاف مدني خلال الـ24 ساعة الماضية, و100 مسلح من الأحياء الشرقية لحلب, وذلك بعد سيطرة الجيش النظامي على 10 أحياء في المنطقة .

اكما علنت مصادر مؤيدة, عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, اليوم ان عشرات العائلات خرجت من أحياء بستان الباشا و الحيدرية و بعيدين الحيدرية عبر معبر الشيخ مقصود,

وكان المئات من الأهالي معظمهم من الأطفال والنساء خرجوا, على شكل دفعات, من عدة احياء في مدينة حلب الشرقية, ونقلوا إلى مكان آمن من قبل الجهات المعنية في المحافظة, في عملية بدأت منذ ايام.

وحقق الجيش النظامي في الايام الماضية القليلة تقدماَ في شرق حلب, حيث تمكن من بسط سيطرته على ثلث الأحياء ، عقب الهجوم الذي شنه منتصف الشهر الحالي لاستعادة تلك الأحياء وتضييق الخناق على الفصائل المسلحة .

واستقدم الجيش النظامي وحلفاؤه منذ أيام، تعزيزات عسكرية كبيرة وآليات محملة بصواريخ تحضيرا للمشاركة في العمليات الجارية على محاور احياء حلب.

يشار إلى أن حلب تنقسم في الوقت الراهن إلى شطرين، شرقي يخضع لسيطرة المعارضة ويقطنه زهاء 250 ألف نسمة ، وغربي يقع تحت سيطرة النظام.

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes