ريال سوسييداد يفرض التعادل على برشلونة ويرسخ عقدة أنويتا

واصل فريق برشلونة مسلسل نزيف النقاط وتعادل مع مضيفه ريال سوسييداد بهدف لكل منهما، مساء اليوم الأحد، على ملعب “أنويتا” في الجولة الثالثة عشر لمسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.

تقدم سوسييداد بهدف ويليان في الدقيقة 53 ولكن ليونيل ميسي تعادل لبرشلونة في الدقيقة 59، وأفلت برشلونة من الهزيمة بعد سلسلة من الفرص الضائعة من جانب أصحاب الأرض وألغى الحكم هدفاً لسوسييداد سجله خوانمي بداعي التسلل وأيضاً هدفاً لبرشلونة عن طريق لويس سواريز لنفس السبب.

وسقط برشلونة للمباراة الثانية على التوالي في فخ التعادل بعد لقاء مالاجا ليرتفع رصيد الفريق الكتالوني إلى 27 نقطة ويتسع الفارق مع ريال مدريد المتصدر إلى 6 نقاط قبل لقاء الكلاسيكو المرتقب يوم السبت المقبل.

وبذلك التعادل تستمر عقدة برشلونة على ملعب “أنويتا”، حيث لم يسبق للنادي الكتالوني تحقيق الفوز على ريال سوسييداد بهذا الملعب منذ عام 2007.

الحذر كان شعار بداية اللقاء من الفريقين مع محاولات من الضغط المبكر من جانب ريال سوسييداد في وسط الملعب من أجل إيقاف خطورة البارسا وأرسل إيارميندي تمريرة عريضة أبعدها دفاع برشلونة.

وأنقذ الحارس تير شتيجن مرمى الضيوف من فرصة محققة بعد مرور 14 دقيقة لسوسييداد من ضربة رأس متقنة مع تسديدة قوية من أصحاب الأرض أبعدها الظهير ألبا ثم فرصة خطيرة من جانب كارلوس فيلا الذي سدد بجوار القائم في الدقيقة 19.

ظهر برشلونة هجومياً بتسديدة ضعيفة من لويس سواريز، وسيطر سوسييداد على وسط الملعب وأهدر كارلوس فيلا محاولة قريبة في الدقيقة 28 وعرقل خوردي ألبا الذي أبعد الخطورة، وسقط فيلا في منطقة الجزاء ولكن بلا مخالفة، واشتكى ألبا من الإصابة ولكنه استكمل المباراة.

محاولات سوسييداد تواصلت مع أداء باهت من البارسا وأطلق أوبارزابال تسديدة صاروخية مرت بجوار القائم في الدقيقة 35، واستمرت معاناة برشلونة مع سقوط بيكيه مصاباً مع محاولات متواصلة من أصحاب الأرض بينما أطلق سواريز تسديدة قوية مرت بجوار القائم في الدقيقة 40.

انتفض برشلونة في الدقائق الخمس الأخيرة قبل نهاية الشوط الأول مع تمريرة إلى نيمار أبعدها دفاع سوسييداد ثم تسديدة من ماسكيرانو تحولت إلى ركنية لينتهي الشوط الأول بالتعادل.

بدأ برشلونة الشوط الثاني بتغيير لتنشيط وسط الملعب بنزول دينيس سواريز على حساب راكيتيتش، وأطلق نيمار تسديدة قوية أبعدها الحارس رولي قبل أن يسجل ويليان خوسيه هدف التقدم لسوسييداد من هجمة سريعة قادها كارلوس فيلا الذي اخترق الدفاع الكتالوني وسدد في جسم الحارس تير شتيجن وانتهت بضربة رأس من ويليان سكنت شباك البارسا في الدقيقة 53.

نال ماسكيرانو الإنذار بسبب الخشونة في الدقيقة 55 قبل أن ينتفض برشلونة هجومياً بكرة سريعة تحولت إلى تمريرة عرضية فشل دفاع سوسييداد في إبعادها لتصل إلى ميسي الذي سدد ببراعة وأحرز هدف التعادل لبرشلونة في الدقيقة 59.

وألغى الحكم هدفاً للأوروجوياني لويس سواريز في الدقيقة 65 بسبب التسلل، وأشرك سوسييداد سيرجيو كاناليس على حساب بريتو في الدقيقة 72 ثم تغيير آخر بنزول خوان ميجيل “خوانمي” بدلاً من ويليان مع محاولة من نيمار وأخرى من ميسي بلا خطورة على مرمى أصحاب الأرض.

وفي الدقيقة 76، ألغى الحكم هدفاً مثيراً للجدل من نصيب سوسييداد سجله البديل خوانمي بداعي التسلل بعدما ردت العارضة والقائم تسديدة صاروخية رائعة من أصحاب الأرض.

ونال دينيس سواريز إنذاراً بعد عرقلة كارلوس فيلا الخطير، وألقى سوسييداد بآخر أوراقه بنزول جرانيرو في الدقيقة 85 على حساب أويارزابال مع تسديدة فوق العارضة من سوسييداد.

ونال زوروتوزا مدافع سوسييداد البطاقة الصفراء بعد إيقاف انطلاقة ميسي السريعة، وسقط الحارس رولي مصاباً مما أدى لتعطيل اللعب وحصل جوردي ألبا ظهير برشلونة على الإنذار لينتهي اللقاء بالتعادل.

كووورة

شام تايمز

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