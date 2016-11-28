الأسرع في البلاد .. مدينة ألمانية تقوم بمعالجة 200 طلب لجوء في اليوم الواحد

قال ديتليف بروكر رئيس فرع المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في مدينة “مونستر”، الواقعة في ولاية شمال الراين – وستفاليا، غربي ألمانيا، إنه يتم معالجة ٢٠٠ طلب لجوء كل يوم في فرع المدينة.

وأضاف بروكر لصحيفة “فاو إن” المحلية : “لدي فريق عمل عظيم”، في إشارة إلى سرعة النظر في طلبات اللاجئين من قبل موظفي فرع المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في المدينة.

وقال بروكر، بحسب ما ترجم عكس السير : “أنا سعيد بأداء طاقم العمل المؤلف من صناع القرار والإداريين وحراس الأمن وخبراء وثائق السفر”.

وذكر بروكر أنه بفضل الموظفين تم النظر في غضون ستة أشهر بـ 15 ألف طلب لجوء في المدينة، وهو إنجاز وقصة نجاح لفرع المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في المدينة.

في المقابل، انتقدت إحدى المشرفات عن اللاجئين ساعات الانتظار الطويلة للاجئين الجدد حيث ينتظر البعض في الطوابير من الساعة ٨ صباحاً إلى الساعة ٢ عصراً من أجل النظر في طلب اللجوء.

وأجاب بروكر أن الأمر سيبقى على حاله لأنه من بين مجموع ٢٠٠ طلب لجوء يتم إنجازها يومياً، لا يمكن التنبؤ بمدى السرعة لإنجاز الطلب.

وذكر بروكر أن الواصلين الجدد قد يتجاوزون مدة الانتظار القانونية، لأنه منذ مطلع تشرين الثاني تم تطبيق مراحل جديدة للاجئين الجدد، حيث يتم تحويلهم إلى مركز التسجيل الأول ويبقون هناك لمدة أسبوع، وخلال هذا الوقت تؤخذ طلباتهم للجوء ويتم النظر فيها، وما إذا كانوا يستحقون حق اللجوء أو الحماية الفرعية.

شام تايمز

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