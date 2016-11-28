ميسي يسجل رقمًا تاريخيًا في الليجا

سجل اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم نادي برشلونة الإسباني رقمًا قياسيًا جديدًا في الدوري الإسباني، بعدما أحرز هدف التعادل لبرشلونة أمام ريال سوسيداد في منافسات الجولة 13 من الليجا الإسبانية.

وقد رصدت إحصائية أن ليونيل ميسي أصبح اليوم أول لاعب في تاريخ الدوري الإسباني يسجل في 200 مباراة عبر تاريخ المسابقة.

وأوضحت الاحصائية أن ميسي أحرز 4 أهداف في 3 مباريات، و3 أهداف(هاتريك) في 23 مباراة، وهدفين في 65 مباراة، وهدف وحيد في 109 مباراة.

وتعثر برشلونة أمام ريال سوسيداد اليوم بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ليبتعد عن صاحب الصدارة ريال مدريد بفارق 6 نقاط قبل مباراة الكلاسيكو الأسبوع المقبل.

شام تايمز

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