بيكيه بعد تعادل سوسييداد: بهذا الأداء لن نفوز بالدوري

تحدث الإسباني جيرارد بيكيه مدافع نادي برشلونة الإسباني، عقب التعادل المخيب للآمال لفريقه أمام ريال سوسييداد مساء الأحد على ملعب أنويتا بإقليم الباسك.

وانتقد بيكيه موقف برشلونة بهذه النقطة بشكل علني وقال: “اليوم لا بد لي قول إن هذه النقطة جيدة، ولكن خسارة نقطتين اليوم هي أقل مخاوفي”.

وأضاف: “نعم لقد كانوا أفضل منا اليوم، خصوصًا في التمركز، في الشوط الأول كنا سيئين للغاية ولكن في الشوط الثاني أبدينا تحسنا، لكن بهذا الأداء لن نفوز بالدوري”.

وتابع: “في بعض الأحيان يمكن أن تخسر ولكن تلعب بأسلوبك، لكننا اليوم لم نلعب بالأسلوب الذي اعتدنا عليه، لقد لعبوا مباراة رائعة للغاية عن طريق الضغط العالي”.

وعن المباراة المقبلة أمام ريال مدريد قال: “أنا أعرف أنها مباراة هامة، وأعرف أن الجماهير سوف تستجيب، سوف نلعب أمام فريق عظيم”.

كووورة

شام تايمز

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