إنريكي : نتيجة التعادل أمام ريال سوسييداد إيجابية

أبدى لويس إنريكي المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني حزنه بعد تعادل فريقه أمام ريال سوسيداد، مساء الأحد وخسارة نقطتين في صراع الصدارة مع ريال مدريد.

وقال إنريكي لقناة برشلونة التلفزيونية عقب المباراة: “إذا نظرت إلى النتيجة فإنها إيجابية بالنظر للكثافة التي لعبنا أمامها في الشوط الثاني، كان الأمر إعجازيًا، الفوز كان سيكون غير عادل وعلينا أن نهنئ ريال سوسيداد على ما قدموه”.

وأضاف: “أحيانا يجب علينا الفوز بأداء دفاعي وبالاعتماد على بعض الكرات المرتدة، المشكلة أن سوسييداد كان فوق مستوانا طوال المباراة”.

وتابع: “لقد كان خصمًا صعبًا وعنيدًا لم نفز بالكثير من المواجهات الثنائية، لقد دفعت بستة لاعبين في الوسط ولكننا لم نفز بـ5% من الالتحامات”.

وبشأن ما ذكره بيكيه عن صعوبة الفوز بالدوري قال: “أنا لا أتفق معه، لا نزال في الجولة 13 ويمكننا الحصول على أفضل مما نحن فيه الآن، لكننا لعبنا أسوأ مباراة لنا هذا الموسم اليوم”.

واختتم عن الكلاسيكو قائلا: “القتال في المباراة سيكون مهمًا وحاسمًا بالنسبة لنا، أنا واثق من أننا سوف نخوض حربًا في المباراة”.

كووورة

شام تايمز

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