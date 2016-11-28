السجن لمغربي حاول تهريب طفلة سورية لاسبانيا باستخدام وثائق مزورة

قالت وسائل إعلام مغربية، إن محكمة في “مليلية”، قضت بالسجن 9 أشهر بحق مواطن حاول تهريب طفلة سورية باستخدام وثائق مغربية مزورة.

وكان المتهم قد تم توقيفه رفقة الطفلة في 15 سبتمبر 2014، بمعبر بني أنصار الفاصل بين الناظور ومليلية، من طرف عناصر الشرطة الاسبانية، حيث ادعى انها ابنة اخيه وقدم وثائق للشرطة أكدت التحريات انها مزورة، حيث تبين ان الطفلة سورية الجنسية وكان يحاول تهريبها الى مليلية.

ويقول الإعلام المغربي إن استعمال الوثائق مغربية مزورة لتهريب اللاجئين السوريين من طرف مافيا تهريب البشر في “الناظور” اصبح امرا شائعا في السنوات الاخيرة.

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes