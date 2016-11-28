ترامب : إعادة احصاء الأصوات في الانتخابات الرئاسية ” عملية احتيال “

ندد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب السبت بحملة جمع التبرعات التي اطلقتها مرشحة حزب الخضر إلى الانتخابات الرئاسية جيل ستاين لاعادة احصاء الاصوات في ثلاث ولايات فاز فيها بفارق ضئيل عن منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون، معتبرا هذه الخطوة “عملية احتيال”.

وقال ترامب في بيان إن “الشعب قال كلمته والانتخابات انتهت، وكما قالت هيلاري كلينتون نفسها ليلة الانتخابات، اضافة إلى إقرارها (بالهزيمة) من خلال تهنئتي، علينا القبول بهذه النتيجة والنظر إلى الامام”.

واضاف ان “اعادة احصاء الاصوات ما هي الا وسيلة طريقة من جيل ستاين، التي حصلت على اقل من 1% من الاصوات وحتى انها لم تخض المنافسة في العديد من الولايات، لجمع اموال لن تستخدم القسم الاكبر منها لتمويل عملية اعادة احصاء الاصوات السخيفة هذه”.

واضاف “هذه عملية احتيال يقوم بها حزب الخضر في انتخابات سبق وان اقر بهزيمته فيها، ويجب احترام نتائج هذه الانتخابات عوضا عن التشكيك فيها واستغلالها، وهذا بالضبط ما تقوم به جيل ستاين”.

واتى بيان ترامب بعيد اعلان فريق هيلاري كلينتون انه سيشارك في التعداد الجديد للاصوات في ولاية ويسكونسن.

وكانت المرشحة المستقلة في هذه الانتخابات المدافعة عن البيئة جيل ستاين سلمت الجمعة طلبا رسميا لاعادة تعداد الاصوات في ويسكونسن، التي تعتبر معقلا ديموقراطيا الا انها صوتت في الثامن من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي لصالح الجمهوريين.

وتنوي ستاين ايضا طلب تعداد جديد للاصوات في ولايتي بنسلفانيا وميشيغن اللتين فاز فيهما ترامب ايضا.

وكان الرئيس المنتخب فاز في هذه الولايات الثلاث ولكن بفارق مئة الف صوت فقط فيها مجتمعة.

وفي النهاية فاز ترامب في السباق إلى البيت الابيض بعد ان جمع 290 ناخبا كبيرا مقابل 232 لكلينتون التي لم تعترض على النتائج.

وبحسب جيل ستاين فان خبراء في الانتخابات سجلوا في هذه الولايات الثلاث حصول “خلل اثار قلقا” بازاء صحة النتائج.

وقال مارك اريك الياس وهو محام يعمل في فريق كلينتون الانتخابي “بما اننا لم نعثر على ادلة كافية لحصول قرصنة او محاولة من الخارج للعبث بالتكنولوجيا المستخدمة في التصويت، لم نفكر في اللجوء الى هذه الامكانية”، في اشارة الى طلب اعادة التعداد.

واضاف “وبما ان تعدادا جديدا قد بدأ، فاننا ننوي المشاركة لنتأكد من ان الالية ستجري بشكل مناسب لجميع الاطراف”.

وتابع المحامي “وفي حال قررت جيل ستين المضي في المطالبة باعادة تعداد الاصوات في ولايتي بنسلفاينا وميتشيغن ايضا فسنتصرف بالطريقة نفسها”.

وتقدم ترامب على كلينتون بـ20 الف صوت في ويسكونسن و70 الفا في بنسلفانيا و10 الاف في ميشيغن.

(AFP)

شام تايمز

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