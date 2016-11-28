تركيا : التقارب مع روسيا لا يعني بالضرورة تغيير موقفنا المتعلق بضرورة رحيل بشار الأسد

قال نائب رئيس الوزراء التركي، نعمان قورتولموش، اليوم السبت، إن التقارب بين بلاده وروسيا لن يغير موقف أنقرة الداعي لضرورة رحيل بشار الأسد لإعادة السلام إلى ربوع سوريا.

وقال قورتولموش لوكالة (رويترز): “نحن على نفس الموقف .. الأسد ارتكب جرائم حرب عدة مرات .. لدينا بالطبع بعض الخلافات مع روسيا فيما يتعلق بآرائنا بشأن مستقبل سوريا لكننا نرى أن الجانب الروسي أكثر استعدادا بكثير لتشجيع النظام على إيجاد حل سلمي”.

شام تايمز

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