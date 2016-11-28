رجل أعمال ” سوري – إماراتي ” يمول مشروعاً سكنياً ضخماً في إسطنبول

أصبح رجل الأعمال السوري الإماراتي “عماد شنان” شريكاً لشركة “كاتهاي غروب” التركية، بعد إبرام عقد معها لإنجاز مشروع سكني بقيمة 175 مليون دولار، في إسطنبول.

ووفق المعلومات التي رصدها عكس السير في وسائل إعلام تركية، فإن اسم المشروع هو “نيفو اتاكوي”، يمتد على مساحة 12689 متر مربع، ويتألف من مبنيين (17 طابق).

ويشتمل المشروع على 314 شقة و73 محلاً تجارياً.

وعبر شنان عن إيمانه بتركيا، لافتاً إلى أنه سيواصل الاستثمار فيها.

شام تايمز

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