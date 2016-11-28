بينهم سوريون .. ألمانيا : أكثر من 200 لاجئ قاصر في عداد المفقودين بولاية براندنبورغ

ذكرت وسائل إعلام ألمانية أن أكثر من مائتين من اللاجئين القصّر اختفوا في ولاية براندنبورغ شرقي ألمانيا.

وقالت صحيفة ” دي فيلت”، نقلاً عن وزارة الداخلية الألمانية، إن الشرطة ليس لديها أي علم عن مصير 206 من اللاجئين القصّر.

وأضافت، أنه في عام ٢٠١٥ تم تسجيل 138 طفلاً في عداد المفقودين، وفقاً للمكتب الجنائي الفدرالي.

المكتب أكد أن اللاجئين القصر المفقودين الذين قدموا إلى ولاية براندنبورغ بمفردهم ينحدرون من سوريا وأفغانستان والصومال.

وبلغ عدد اللاجئين القصر المفقودين على صعيد الولايات الألمانية 9002 في شهر سبتمبر أيلول من هذا العام بما في ذلك 918 طفلا تقل أعمارهم عن 13 عاماً.

وقالت متحدثة باسم الوكالة الفدرالية إن العديد من الأطفال يشقون طريقهم إلى آبائهم أو أقاربهم أو أصدقائهم في المدن الألمانية الأخرى أو في دول أوروبية أخرى.

شام تايمز

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