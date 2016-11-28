مئات الفرنسيين يتظاهرون في باريس دعماً و ترحيباً باللاجئين .. فرنسا تغري بالأموال من يغادرها طوعاً من اللاجئين و المهاجرين

تظاهر نحو 1000 شخص يوم السبت، في #باريس للترحيب بالمهاجرين واللاجئين ورفض عزلهم، معتبرين أن سلوك فرنسا إزاء الأشخاص الهاربين من مناطق نزاع “غير لائق”.

وحمل المتظاهرون لافتات كتبوا عليها بالفرنسية والعربية “أهلا بالمهاجرين” و”لا حدود تفرقنا” و”أين حقوق المهاجرين”.

وتجمّع المتظاهرون، وبينهم كثير من الناشطين اليساريين والنقابيين، في ساحة ستالينغراد في شمال العاصمة باريس، حيث كانت الشرطة قد أجلت في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر أكثر من 3800 مهاجر من مخيم أقيم في المنطقة.

وبعد عملية الإجلاء أقيم مركز إنساني لإيواء المهاجرين بضعة أيام فقط قبل توجيههم نحو مراكز لطالبي اللجوء للذين تتم دراسة طلباتهم، أو إلى مراكز استقبال للذين لم يقدموا طلبات بعد.

وقالت دانييل (67 عاما) التي شاركت في التظاهرة وكانت تعمل مفتشة في مصلحة الضرائب قبل تقاعدها: “نحن من أقل بلدان أوروبا استقبالا للاجئين مقارنة بألمانيا أو السويد” ودعت إلى “مزيد من التضامن” مع المهاجرين.

فرنسا تغري بالأموال من يغادرها طوعاً من اللاجئين و المهاجرين

قررت الحكومة الفرنسية تقديم حوافز مالية مغرية للاجئين والمهاجرين الذين يرغبون “طوعا” في ترك فرنسا والعودة إلى بلدانهم قبل نهاية العام الجاري.

وأعلن ديديه ليشي، المدير العام للوكالة الفرنسية للهجرة والاندماج، نهاية الأسبوع الماضي، أن أي مهاجر يقرر العودة إلى بلاده “طواعية” فإن حكومة فرنسا ستمنحه 2500 يورو، حسب ما جاء في صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية.

وأضاف أن هذا العرض بمثابة “حافز” من قبل مسؤولي الهجرة، يشمل أيضا بعض المزايا، خاصة تلك المتعلقة بقيمة تذكرة الطائرة وتقديم المساعدة لإيجاد فرصة عمل في بلاده الأم، مشيرا إلى أن الأموال متوفرة للدفع إذا أراد هؤلاء اللاجئون مغادرة البلاد قبل 31 ديسمبر القادم.

واستفاد ما يناهز 4 آلاف شخص، في وقت سابق، من مثل هذه الحوافز، التي كانت تقدر بـ650 يورو.

وأوضحت الصحيفة أن الحكومة تلجأ لمثل هذه “العروض” لأنها أرخص من تكاليف عمليات الترحيل، على اعتبار أن ترحيل اللاجئين يستلزم عرضهم على قاضي إداري ثم قاضي حريات، بالإضافة إلى دفع قيمة تذاكر 3 رجال شرطة الذين يصطحبون المرحَّل إلى بلاده.

(SKYNEWS) – (AFP)

شام تايمز

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