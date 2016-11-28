تركيا :اصابة 22 مسلح معارض في هجوم لداعش بالكمياوي شمال سوريا

اتهم الجيش التركي, يوم الأحد, تنظيم “الدولة الاسلامية” (داعش) باستخدام أسلحة كيميائية شمال سوريا ضد قوات المعارضة المدعومة من تركيا تحت اسم “درع الفرات”, ماادى الى وقوع اصابات في صفوف 22 مقاتل .

ونقلت وكالات أنباء عن هيئة الأركان التركية قولها, في بيان لها, “لاحظنا وجود أعراض الإصابة بغاز كيميائي على 22 من مقاتلي المعارضة السورية نتيجة إطلاق تنظيم داعش صاروخا في منطقة الخليلية شمالي سوريا”.

وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قالت, مؤخرا, إنها تدرس أكثر من 20 اتهاما باستخدام أسلحة كيميائية في سوريا منذ شهر آب المنصرم.

وسبق ان اتهم محققو لجنة التحقيق , في وقت سابق وبعد أكثر من عام من التقصي, تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) باستخدام غاز الخردل في هجوم في آب 2015 فيما استخدم الجيش النظامي غاز الكلور في شمال سوريا في 2014 و2015.

كما أفاد بيان الهيئة بمقتل عنصر من “الجيش السوري الحر” وإصابة 14 آخرين في اشتباكات وقعت مع “داعش” في شمال سوريا.

وأشار البيان إلى أن مقاتلات تابعة لقيادة القوات الجوية التركية دمرت 4 أهداف لتنظيم “داعش” شمال سوريا.

يشار الى ان أن القوات التركية بدأت في 24 آب الماضي عملية عسكرية على الحدود مع سوريا تحت اسم “درع الفرات” بهدف طرد مسلحي “داعش” من المناطق الحدودية مع سوريا وفرضت حصارا من جهة الغرب على مدينة الباب بريف حلب الخاصعة تحت سيطرة التنظيم.

وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان قال, في وقت سابق من الشهر الحالي, ان السبب الذي دفع تركيا لدخول سوريا مع “الجيش الحر” هو القضاء على التهديدات الجدية التي يمثلها تنظيم “الدولة الاسلامية” (داعش) و”ب ي د” و”ي ب ك”.

واعلنت تركيا مرارا, على لسان عدد من مسؤوليها, ان العملية في شمال سوريا مستمرة حتى طرد “داعش”، وازالة كل الأخطار التي تهدد أمن تركيا من على الحدود المشتركة.

شام تايمز

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