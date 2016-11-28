روسيا: تشكيل هيئات للسلطة المحلية في المناطق التي تم تحريرها من المقاتلين بحلب

اعلنت روسيا, يوم الاحد, عن تشكيل هيئات للسلطة المحلية في المناطق التي تم تحريرها من المقاتلين في حلب.

ونقلت وكاة الانباء (سبونتيك) عن المركز الروسي لمصالحة أطراف النزاع في سوريا ان “المركز الروسي لمصالحة الأطراف المتنازعة في سوريا، نظم إرسال مساعدات إنسانية إلى المناطق المحررة من الإرهابيين، وتستعاد الحياة السلمية في الأحياء ويجري تشكيل هيئات سلطة محلية، ويتم توفير الأمن والنظام”.

وأضاف البيان أن ” الاشتباكات تتزايد، بين الجماعات المسلحة في حلب، بسبب رغبة جزء من المقاتلين، في مغادرة المدينة، وإعاقة الجزء الآخر الراديكالي لهم”.

وجاء ذلك عقب خروج اهالي من حلب الشرقية المحاصرة على عدة دفعات, في اطار عملية اجراها الجيش النظامي, بالتعاون مع روسيا.

وتتعرض مناطق غرب حلب للاستهداف بكثافة في الفترة الأخيرة بقذائف وصوراريخ، أدت لسقوط قتلى وجرحى.

يشار الى ان اخر هدنة إنسانية في حلب طبقت بتاريخ 4 تشرين الثاني الجاري، ولمدة عشر ساعات، دون أن تشهد المعابر الإنسانية خلالها أي حركة.

ويوجد حوالي 250 ألف شخص محاصرون في الجزء الشرقي من حلب، ويعانون من شح في الأغذية والأدوية.

شام تايمز

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