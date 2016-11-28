إل جي تركب ألواح تعمل على الطاقة الشمسية في مركزين طبيين في دمشق

ايمانا منها بجعل حياة الانسان أفضل وضمن فعاليات المسؤولية الاجتماعية التي تقوم بها، قامت شركة إل جي الكترونيكس بتركيب ألواح خلايا ضوئية تعمل على توليد الكهرباء لمساعدة المرضى لإجراء الفحوصات اللازمة في الوقت المناسب، وتأتي هذه المبادرة في سبيل إيجاد حلول سريعة وسهلة لمشاكل المرضى في ظل انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة وضمن خطط شركة إل جي للمساهمة في تخفيف العناء عن المواطن السوري.

لقد استهدفت شركة إل جي مركزين طبيين رئيسين في دمشق، وهما: مركز دمر الطبي ومركز حفظ النعمة في شارع خالد بن الوليد، وتصل طاقة هذه الألواح 320 واط باستخدام تقنية Neon، وهي منتجات عالية الجودة بكفالة لمدة 12 سنة وبعمر تقريبي يصل إلى 25 سنة، وقد سمحت هذه الألواح للمركزين الطبيين بتشغيل معظم الأجهزة الطبية أثناء فترة انقطاع الكهرباء لخدمة المرضى ودون توقف.

وضمن كلمة للسيد هونغ جو جونغ مدير عام ال جي المشرق العربي: “تأتي مبادرة تركيب الألواح الضوئية في المراكز الطبيةتقديراً مننا للظروف التي تمر بها البلاد حالياً وخاصة مشاكل الكهرباء العديدة التي يتعرض لها المواطن السوري يوميا، فلقد أوجدنا حل لمركزين طبيين ليستطيعوا الاستمرار بخدمة المرضى بأفضل شكل أثناء انقطاع التيار من خلال توليد طاقة كهربائية عبر ألواح الخلايا الضوئية من إل جي”.

تتميز إل جي بجاهزيتها الكاملة لتنفيذ المشاريع الخاصة والحكومية معتمدة على هدفها الأسمى وهو مساعدة المجتمع، وتقوم إل جي بهذه المشاريع مدفوعةَ بحسها العالي بالمسؤولية الاجتماعية، ورغبتها الكبيرة بتحسين بعض جوانب حياة المواطن السوري في ظل الظروف الراهنة.

شام تايمز

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