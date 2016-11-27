العلامة الرياضية “ ريبوك ” تكافئ معارضي ترامب

على إثر الحملة التي قام بها عدد من المغردين على “تويتر“، بالتخلص من أحذيتهم الرياضة التي تحمل اسم العلامة التجارية “نيو بالانس” عقابًا للشركة لمساندتها دونالد ترامب في حملته الانتخابية، قررت الشركة البريطانية “ريبوك” للملابس والأحذية الرياضة تعويض المشاركين في الحملة، وإهداءهم أحذية جديدة.

ووفق ما ذكرت شبكة إرم نيوز ، العلامة التجارية المعروفة قفزت على الفرصة المغرية للإعلان عن نفسها – وإن كانت لا تحتاج إلى ذلك – وأسعدت مناهضي ترامب على موقع “تويتر” بخبر تعويضهم عن الأحذية التي أتلفوها بالرمي من النافذة أو في المراحيض، وحتى القيام بإحراقها.

واختارت “ريبوك” تغريدات مرحة لذلك، من قبيل: “الآن وقد اختنق مرحاضكم، يجب أن تبعثوا لنا رسالة خاصة، وسنرسل لكم زوجًا من الأحذية الرياضية لتتمكنوا من المشي إلى أقرب مكان للراحة”.

كووورة

شام تايمز

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