بريطانيا: السجن 8 سنوات و6 أشهر لسائق سيارة أجرة انتحل شخصية طبيب وصوّر نفسه وهو يمارس الجنس مع مريضات مسلمات

لندن ـ “شام تايمز”: قضت محكمة بريطانية بسجن سائق سيارة أجرة في الثامنة والثلاثين من العمر لمدة ثماني سنوات وستة أشهر، لقيامه بانتحال شخصية طبيب وتصوير نفسه وهو يمارس الجنس مع مريضات مسلمات.

وافادت صحيفة (اندبندانت) أن محكمة التاج بمدينة كارديف عاصمة ويلز أدانت الطبيب المزيّف فرحان ميرزا بتهم الاعتداء الجنسي، والابتزاز، واستراق النظر، والسرقة، والاحتيال.

وقالت إن ميرزا استخدم أشرطة الفيديو الجنسية التي التقطها لابتزاز المريضات وكان جميعهن من النساء المسلمات، واللاتي استجبن لمطالبه بسبب خشيتهن من المضاعفات المترتبة عليهن في حال أقدم على نشر هذه الأشرطة على شبكة الانترنت.

واضافت الصحيفة أن الطبيب المحتال هدد أيضاً بارسال شريط فيديو إلى عائلة مريضة في باكستان، والتي ابدت خشيتها من أن يؤدي ذلك لاستهدافها من قبل الجماعات الدينية المتطرفة.

وكانت محكمة بريطانية أصدرت مؤخراً حكماً بالسجن لمدة 12 عاماً بحق طبيب في الخامسة والأربعين من العمر، بعد أن ادانته بتهمة تصوير نفسه بكاميرا تجسس وهو ينتهك مريضاته جنسياً في عيادته.

وعثرت الشرطة البريطانية على أكثر من 360 مقطع فيديو لضحايا الطبيب حين داهمت عيادته، ووجدت أن الجرائم الجنسية التي ارتكبها طالت 27 إمرأة تراوحت أعمارهن بين 14 و 51 عاماً.

شام تايمز

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