نواب بريطانيون يخططون لمحاسبة طوني بلير بتهمة تضليل البرلمان والرأي العام بشأن غزو العراق

لندن ـ “شام تايمز”: تعد مجموعة من النواب البريطانيين لاطلاق محاولة جديدة ترمي إلى محاسبة رئيس وزراء بلادها الأسبق طوني بلير، بتهمة تضليل البرلمان والرأي العام في المملكة المتحدة بشأن غزو العراق عام 2003 بقيادة الولايات المتحدة.

وذكرت صحيفة (صندي تليغراف) أن هذه الخطوة يمكن أن تؤدي إلى تجريد بلير من عضوية (المجلس الملكي)، وهو هيئة رسمية من المستشارين تعيّن أعضاءه الملكة اليزابيث الثانية من كبار السياسيين البارزين الأعضاء الحاليين أو السابقين في غرفتي البرلمان البريطاني: مجلس العموم ومجلس اللوردات.

وأوضحت أن النواب ينتمون إلى 6 أحزاب سياسية بريطانية، وسيقومون بادراج اقتراح برلماني على جدول اعمال مجلس العموم (البرلمان) يدعو إلى تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في الاختلافات بين البيانات التي أدلى بها بلير للتحقيق في حزب العراق المعروف باسم تحقيق تشيلكوت، والكلام الذي أدلى به في مجالس خاصة بما في ذلك الضمانات التي قدمها للرئيس الامريكي الأسبق جورج بوش حول اشراك المملكة المتحدة في غزو العراق.

وقالت الصحيفة إن مجلس العموم البريطاني سيبدأ بمناقشة الاقتراح البرلماني الأربعاء المقبل، والذي يدعو النواب إلى “الاقرار بأن فتح تحقيق جديد مع بلير من شأنه أن يقدم أدلة قوية على المعلومات المضللة التي قدمها مع كبار المسؤولين في حكومته خلال فترة الاعداد لغزو العراق، كما يظهر بوضوح من خلال التناقض بين المراسلات الخاصة بين بلير وبوش والتصريحات العلنية للأول أمام البرلمان والشعب البريطاني”.

وكانت عائلات الجنود البريطانيين الذين لقوا حتفهم في العراق اطلقت مؤخراً حملة لجمع التبرعات بهدف تأمين الأموال المطلوبة لتغطية نفقات الدعوى القضائية التي يريدون تحريكها ضد رئيس وزراء بلادهم الأسبق طوني بلير، بتهم اشراك المملكة المتحدة في غزو العراق استناداً إلى أسباب غير عادلة ومزاعم لا أساس لها من الصحة، وإساءة استخدام السلطة وصلاحياته الدستورية.

وجاء هذا التحرك بعد صدور تقرير لجنة التحقيق البريطاني حول غزو العراق، والذي أدان بلير على ما اعتبره “تسرعه في اشراك المملكة المتحدة في صراع كارثي استناداً إلى معلومات استخباراتية غير صحيحة، ووسط شكوك حول شرعية غزو العراق، وفشل حكومته في التخطيط لمرحلة ما بعد الغزو”.

شام تايمز

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