أكثر من 120 نائباً بريطانيا يطالبون حكومة بلادهم باسقاط مساعدات للمتضررين في حلب

لندن ـ “شام تايمز”: طالب أكثر من 120 نائباً يمثلون مختلف الأحزاب السياسية في بريطانيا حكومة بلادهم باسقاط مساعدات انسانية عاجلة لسكان المناطق المحاصرة في مدينة حلب السورية.

وقالت صحيفة (أوبزيرفر) إن النواب البريطانيين، ومن بينهم الوزيران السابقان في حكومة حزب المحافظين مايكل غوف وأندرو ميتشل، دعوا رئيسة الوزراء تريزا ماي إلى تكليف سلاح الجو الملكي البريطاني باسقاط مساعدات طبية وغذائية عاجلة “للتخفيف من محنة الأشخاص البالغين والأطفال في المناطق المحاصرة من سوريا”.

وكانت الحكومة البريطانية السابقة برئاسة ديفيد كاميرون اعلنت مطلع الصيف الماضي أنها “ستتخذ الاستعدادات المطلوبة لاسقاط المساعدات الانسانية المطلوبة على محمل السرعة على المناطق المحاصرة في سوريا، ولم يعد لديها وقت تضيعه بهذا الشأن”.

واضافت الصحيفة أن النواب وجهوا رسالة إلى ماي شددوا فيها على “أن وقت الأعذار انتهى ومن غير المسموح ترك ما يقرب من 100 ألف طفل سوري يواجهون أقسى أشكال الموت، بسبب عدم قدرتنا على إيصال الإمدادات الغذائية والطبية إليهم”.

ونسبت الصحيفة إلى النواب البريطانيين قولهم في الرسالة “مر نحو 200 يوم على ذلك ولا يزال آلاف السوريين ينتظرون وبشكل خاص ما يصل إلى قرابة 275 ألف مدني عالقين في المناطق المحاصرة في شرق حلب والتي اصبحت الآن مركز الأزمة، مع توجه نظامي (الرئيسين بشار) الأسد و (فلاديمير) بوتين إلى إبادة كل أولئك الذين بقوا على قيد الحياة ولم يلقوا حتفهم في حملات القصف العشوائي”.

ودعا النواب البريطانيون رئيسة وزراء بلادهم إلى “الإيعاز وعلى وجه السرعة لسلاح الجو الملكي البريطاني العامل في المجال الجوي السوري باسقاط المساعدات للسكان المدنيين المحاصرين”، واعتبروا “أن من غير المقبول ترك ما يقرب من 100 ألف طفل سوري يواجهون أقسى أشكال الموت بسبب عدم قدرتنا على إيصال الطعام والإمدادات الطبية لهم خلال أكبر عملية إغاثة في تاريخ الأمم المتحدة، وعلى مرأى ومسمع وسائل الاعلام في العالم”.

وفيما شدد النواب البريطانيون على أن اسقاط المساعدات جواً على المحاصرين “يمثل الملاذ الأخير بالمقارنة مع أي وقت مضى من عمر الأزمة في سوريا”، تساءلوا “من يستطيع أن يدعي بمصداقية أننا لم نصل بعد إلى هذه المرحلة؟”.

وقامت باعداد الرسالة إلى ماي النائبة عن حزب العمال البريطاني المعارض أليسون ماكوفرن، ووقّع عليها أيضاً وزير الدفاع السابق في حكومة الظل للحزب كلايف لويس، ووزيرة الخارجية فيها إيميلي ثورنبيري.

شام تايمز

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