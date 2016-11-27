لجنة الصحفيين الرياضيين تكرم أسر شهداء الإعلام الرياضي والمؤسسات الإعلامية

أقامت لجنة الصحفيين الرياضيين بالتعاون مع الاتحاد الرياضي العام اليوم احتفالية الإعلام الرياضي في صالة الجلاء بدمشق وذلك في ختام دورة عملها 2012-2016.

وتضمنت الاحتفالية تكريم أسر شهداء الإعلام الرياضي والشخصيات والجهات والمؤسسات الإعلامية التي دعمت أنشطة اللجنة خلال الفترة الماضية من بينها الوكالة العربية السورية للأنباء سانا إضافة إلى عرض فيلم تلفزيوني قصير عن أبرز الأعمال التي قامت بها اللجنة وتوزيع كتيب توثيقي تضمن بانوراما خمسة أعوام.

وأكد عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتب الإعداد والثقافة والإعلام الدكتور خلف المفتاح الدور المهم للإعلاميين خلال الأزمة التي تمر بها سورية في تحديد ملامح وأبعاد المشروع الوطني والقومي المقاوم وتشكيل الوعي المجتمعي حول الخطر الإرهابي الذي يستهدف سورية ويحاول اجتثاث الثقافة الوطنية فيها وتغيير هوية شعبها.

وأشار المفتاح إلى أن سورية ستنتصر على الإرهاب وعلى القوى الظلامية بفضل الروح الوطنية العالية للشعب السوري وبطولات الجيش العربي السوري الذي يدافع عن الأمة العربية كلها وأن المشاريع المعادية ستتحطم على صخرة صمود أبنائها.

من جهته بين رئيس الاتحاد الرياضي العام اللواء موفق جمعة أنه منذ تأسيس لجنة الصحفيين الرياضيين في عام 1982 وقفت اللجنة الأولمبية السورية داعمة لها لأنها تمثل قوة الإعلام الرياضي الوطني مؤكداً أن القيادة الرياضية حرصت في كل مناسبة إعلامية على الحضور والمشاركة في تأكيد واضح من المؤسسات الرياضية على تعزيز التعاون والحوار مع الإعلام الرياضي الذي يشكل مكونا مهما من مكونات النهوض الرياضي وداعما مهما للارتقاء والتقدم بالرياضة السورية.

نائب رئيس اتحاد الصحفيين مصطفى المقداد أشار إلى أن الأنشطة المختلفة التي نفذتها لجنة الصحفيين الرياضيين خلال السنوات الخمس الماضية دليل على إصرار الإعلاميين الرياضيين على التحدي حيث لم تكتف اللجنة بأنشطتها السنوية المعروفة بل توسعت معززة قيم الصحافة فمن المنافسة الرياضية في دوري المؤسسات الإعلامية إلى المنافسة المهنية في مسابقة القلم الذهبي إلى تأسيس علاقة تشاركية مع المنظمات الأخرى وخاصة الاتحاد الرياضي العام الذي يقدم الدعم الكامل لأنشطة اتحاد الصحفيين وليس انتهاء بالعلاقة المؤسساتية مع الوزارات والهيئات الأخرى العامة والخاصة وفي مقدمتها وزارة الإعلام.

وأكد المقداد أن لجنة الصحفيين الرياضيين حملت مهام جساما وكانت أهلا لها وهي مستمرة في حملها وأداء واجباتها مبينا أن حصيلة خمسة أعوام من عمل اللجنة منحتها التقدير والامتياز فمضت بهمة الصحفيين والصحفيات تؤدي دورها بما يسهم في الارتقاء بالرياضة السورية نحو الأفضل.

بدوره أوضح عضو اتحاد الرماية طارق نصر أن مثل هذه الفعاليات تسهم في تعزيز حالة التكامل بين الرياضة والإعلام لتحقيق المزيد من النجاحات مبينا أن التعاون المستمر مع لجنة الصحفيين الرياضيين يأتي تجسيدا لأهمية الإعلام ودوره في دفع عجلة التنمية الرياضية والتنافس في حياة المجتمع كما يأتي استمراراً للشراكة الاستراتيجية بين مؤسسات الاتحاد الرياضي العام والإعلام الرياضي.

من جانبه أكد الكاتب الصحفي في جريدة الأهرام المصرية جودة أبو النور أن الرياضة السورية أثبتت للعالم أجمع أنها حاضرة وقوية في كل المحافل الإقليمية والقارية والدولية رغم ما تتعرض له سورية من حرب إرهابية حيث استطاعت أن تستمر في نشاطاتها وحققت نتائج مميزة في مختلف مشاركاتها الخارجية موجهة بذلك رسائل قوية أن الرياضة السورية بخير وستبقى كذلك كما أن سورية ستبقى رمزا للعزة والصمود.

رئيس لجنة الصحفيين الرياضيين صفوان الهندي بين أنه رغم الظروف الصعبة التي تمر بها سورية إلا أن اللجنة عملت خلال دورة عملها على تحقيق التميز والتكامل مندفعة بحرصها على إعطاء الصورة الأمثل للإعلام الرياضي موضحا أن النجاحات التي حققتها تضاعف المسؤولية على من سيتم انتخابه لاحقا لاستمرار مسيرة النجاح وتحقيق الأهداف المنشودة في دعم وتعزيز مسيرة الإعلام الرياضي السوري.

يشار إلى أن لجنة الصحفيين الرياضيين هي إحدى لجان اتحاد الصحفيين وتتولى رعاية أعضاء هيئتها العامة ومتابعة عملهم وتنظيم الأنشطة الرياضية والاجتماعية التي تعزز أواصر التواصل بينهم ويتم انتخابها كل خمسة أعوام من الصحفيين الرياضيين المتمرنين والعاملين في اتحاد الصحفيين.

سانا

شام تايمز

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