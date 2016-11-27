محرز وسليماني ينقذان ليستر سيتي أمام ميدلسبره

سجل إسلام سليماني، هدفًا من ركلة جزاء، في الوقت المحتسب بدل الضائع، ليمنح ليستر سيتي، التعادل (2ـ2) مع ميدلسبره، الذي حقق التعادل الرابع على التوالي، في الجولة الـ13 من البريمييرليج، اليوم السبت.

جاء هدف التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع، بعدما تعرض ويس مورجان، لتدخل من جانب مارتن دي رون، داخل منطقة الجزاء.

وكانت هذه ركلة الجزاء الثانية التي يحصل عليها ليستر في المباراة بعدما أحرز رياض محرز، الهدف الأول لحامل اللقب من ركلة جزاء في الشوط الأول، بعدما لمس كالوم تشامبرز الكرة بيده تحت ضغط من مورجان.

كان الفارو نيجريدو، تقدم أولا لميدلسبره في الدقيقة (13) بتسديدة رائعة بقدمه اليسرى، قبل أن يحرز نفس اللاعب الهدف الثاني بلمسة جميلة، مستغلاً تمريرة عرضية من ادم فورشو في الدقيقة (71).

لكن فريق المدرب كلاوديو رانييري، الذي ضمن التأهل لدور 16 بدوري أبطال أوروبا، عادل النتيجة ليتجنب الخسارة الثالثة على التوالي له في الدوري.

كووورة

شام تايمز

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