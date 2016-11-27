يايا توريه يمدح غوارديولا

أشاد الإيفواري يايا توريه، لاعب وسط نادي مانشستر سيتي، بمدربه الإسباني بيب جوارديولا، بعد الفوز 2-1، على بيرنلي، اليوم السبت، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث شارك توريه للمرة الثانية على التوالي كأساسي مع الفريق.

ونقلت صحيفة “ماركا” الإسبانية ما قاله توريه عن مدربه جوارديولا بعد المباراة “إنه مدرب ذكي وقوي جدًا من الناحية التكتيكية”.

وأضاف “من المهم بالنسبة لي أن أساعد الفريق، أنا جيد من الناحية الجسدية والعقلية، وسأكون حاضرًا عندما يحتاجني المدرب”.

وتابع “نريد الفوز بدوري أبطال أوروبا، وأنا أريد مساعدة الفريق، لو طبقنا كل فكرة يريدها المدرب سنتقدم بصورة رائعة”.

كووورة

شام تايمز

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