بايرن ميونيخ يصعق ليفركوزن بثنائية

قدّم بايرن ميونيخ هدية ثمينة إلى أولي هونيس في أول مباراة له عقب عودته لرئاسة النادي البافاري مجددا، بالفوز على ضيفه باير ليفركوزن بنتيجة 2-1 في الجولة 12 من الدوري الألماني.

أحرز ثنائية حامل اللقب كل من تياجو ألكانتارا وماتس هوميلز في الدقيقتين 30 و56، بينما أحرز هدف الضيوف الوحيد هاكان كالهانجولو في الدقيقة 35.

وحافظ الفريق البافاري على احتلاله لوصافة جدول ترتيب البوندسليجا برصيد 27 نقطة، بينما قبع باير ليفركوزن في المركز التاسع بعد أن توقف رصيده عند النقطة رقم 16.

احتاج بايرن ميونيخ إلى تسع دقائق فقط حتى يرسل تهديده الأول على مرمى ليفركوزن، بعد أن أرسل ألكانتارا تمريرة لمولر الذي سدد من على حدود منطقة الست ياردات ولكن خارج القائم الأيسر، ليواصل الحظ عناده مع الهداف الألماني.

ويرسل دوجلاس كوستا كرة عرضية متقنة على رأس جوشوا كيمتش، إلا أن رأسية الأخير ذهبت مباشرة إلى أحضان بيرند لينو حارس الضيوف.

ومن متابعته لتسديدة فيليب لام التي ارتدت من حارس مرمى الضيوف، ينقض ألكانتارا على الكرة برأسه محرزا هدف التقدم للبافاري في الدقيقة 30 من زمن الشوط الأول.

وعقب مرور خمس دقائق فقط، يدرك باير ليفركوزن التعادل بعد كرة “وان – تو” بين كالهانجولو وبراندت، ليتوغل الأول بالكرة بين دفاعات بايرن ويسدد داخل الشباك.

ويبدأ أصحاب الأرض الشوط الثاني بضغط رهيب على الضيوف، ويخلق لاعبو بايرن أكثر من ثلاث فرص في 11 دقيقة فقط.

ومن ركلة ركنية يرسلها المتألق جوشوا كيميتش على رأس المدافع هوميلز، يحولها الأخير بقوة داخل الشباك محرزا هدف التقدم لبايرن في الدقيقة 56.

ويضطر كارلو أنشيلوتي في الدقيقة 65 لإخراج توماس مولر الحاضر الغائب، ليشرك بدلا منه آرين روبن لتنشيط الجانب الهجومي الفريق البافاري.

وينحصر اللعب في وسط الملعب، وسط هجمات على استحياء من ليفركوزن قابلتها سيطرة واستحواذ على الكرة من لاعبي بايرن ميونيخ الذين ظهرت رغبتهم في الاحتفاظ بالكرة لأطول فترة ممكنة، من أجل الحفاظ على الفوز.

كووورة

شام تايمز

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