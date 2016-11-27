مدافع بايرن ميونيخ السابق يكشف سبب رحيل شفاينشتايجر

كشف كلاوس آوجنتالر، مدافع بايرن ميونيخ والمنتخب الألماني السابق، السبب وراء رحيل باستيان شفاينشتايجر، لاعب وسط مانشستر يونايتد، عن الفريق البافاري صيف العام الماضي.

وأوضح آوجنتالر، في تصريحات لشبكة “Omnisport”، نقلها موقع “فور فور تو”، اليوم، السبت، “شفاينشتايجر كان يريد تمديد عقده مع بايرن ميونيخ لعام أو اثنين، لكن بيب جوارديولا (المدير الفني السابق) لم يضع اللاعب في خططه المستقبلية”.

وأضاف “في مانشستر يونايتد تم تغيير المدرب، (لويس) فان جال ذهب، وجاء (جوزيه) مورينيو، الذي لا يحب شفاينشتايجر، هذه هي كرة القدم”.

ويعاني شفاينشتايجر الاستبعاد من تشكيلة مورينيو، إذ لم يلعب أي مباراة بقميص مانشستر يونايتد هذا الموسم، ويبدو اللاعب الألماني المعتزل دوليا على أعتاب الرحيل عن قلعة “أولدترافورد” في فترة الانتقالات الشوية، يناير/ كانون الثاني المقبل.

وكشف آوجنتالر وجهة مواطنه المقبلة، مفيدا “أعلم أن لديه عروض من أندية أوروبية، في تركيا وغيرها من البلدان، لكني أعتقد أنه سينتقل إلى الدوري الأمريكي”.

كووورة

شام تايمز

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