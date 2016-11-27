تشيلسي يستعيد الصدارة بتجاوز عقبة توتنهام

احتفظ نادي تشيلسي بالصدارة، وألحق بضيفه توتنهام الهزيمة الأولى له هذا الموسم، بعدما تغلب عليه 2-1، اليوم السبت، على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن الجولة الـ 13 للدوري الإنجليزي.

وأحرز بيدرو رودريجيز، وموسيس، هدفي تشيلسي، بعدما تقدم توتنهام أولا عبر كريستيان إريكسن.

وعادت الصدارة لتشيلسي برصيد 31 نقطة، متقدما بفارق نقطة واحدة عن ليفربول ومانشستر سيتي.

بدأ توتنهام المباراة بقوة، وأحرز هدفا في الدقيقة 5، بعد متابعة لهاري كاين من كرة مرتدة إثر ركلة حرة نفذها كريستيان إريكسن، لكن الحكم ألغاه بداعي تسلل كاين.

وأثمر ضغط توتنهام، عن هدف مبكر في الدقيقة 11، بعدما أفسح لاعبو تشيلسي المجال أمام الدنماركي إريكسن للتسديد بقدمه اليسرى لتتهادى داخل الشباك في الزاوية القريبة.

ولم يمنح لاعبو توتنهام، أي فرصة لخط وسط تشيلسي للسيطرة على المجريات، ورغم تحسن أداء البلوز، إلا أن لاعبي الأبيض شكلوا خطورة كلما امتلكوا الكرة.

في الدقيقة 35، تقدم كايل ووكر من الناحية اليمنى وراوغ ماركوس ألونسو قبل أن يطلق كرة أبعدها حارس تشيلسي تيبو كورتوا ببراعة، ثم سيطر الحارس البلجيكي على كرة رأسية من إريك داير.

تمكن تشيلسي من إحراز هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، بعدما مرر ماتيتش الكرة إلى بيدرو الذي استدار حول نفسه، قبل أن يطلق بقدمه اليمنى، كرة نحو الزاوية البعيدة استقرت في المرمى.

انطلق الشوط الثاني بقوة من قبل تشيلسي الباحث عن هدف التقدم، وبعد محاولة بعيدة المدى من نجولو كانتي سيطر عليها الحارس هوجو لوريس، سجل تشيلسي الهدف الثاني في الدقيقة 51 عندما قدم دييجو كوستا فاصلا فنيا في الجهة اليسرى، قبل أن يمرر كرة تمر أمام الجميع وتصل لموسيس الذي سدد مباشرة لتصطدم الكرة بقدم فيرتونن وتستقر في المرمى.

توجب على توتنهام إعادة ترتيب أوراقه لإنقاذ نفسه من شبح الخسارة الأولى، ولجأ إلى الضغط بقوة، ومن هجمة منظمة، مر هاري كاين من الجهة اليمنى وطالت أمامه الكرة قبل أن يلحق بها ويمررها إلى إريكسن الذي سدد من اللمسة الأولى في أحضان كورتوا في الدقيقة 64.

واصل توتنهام الضغط دون أن يتمكن من خلخلة دفاع تشيلسي المتماسك، الذي قطع الكرات بأنواعها من أمام مرماه، وأراد الفريق المضيف تجديد نشاطه في المقدمة، وأشرك البرازيلي ويليان بدلا من هازارد، ثم أجرى تبديلا ثانيا بإشراك الصربي إيفانوفيتش مكان موسيس.

ولم يتحسن أداء توتنهام رغم دخول جورج كيفن كودو، مكان البعيد عن مستواه ديلي ألي.

وكاد تشيلسي أن يقتل المباراة في الدقيقة قبل الأخيرة، عندما انطلق كوستا من الناحية اليسرى ومرر كرة سهلة إلى ويليان الذي سدد عاليا فوق المرمى.

كووورة

شام تايمز

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