زيدان: لا أجد تفسيرًا لما حدث أمام سبورتينج خيخون

اعترف زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، أن فريقه، عانى، اليوم السبت، للفوز على سبورتينج خيخون، بعدما انتهت بفوز الميرنجي (2ـ1)، فيما أخفق الأخير في تسجيل ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وقال زيدان، بعد المباراة، التي أقيمت، ضمن المرحلة الـ13 من الليجا: “نعم لقد كانت مباراة للنسيان. لم نكن في يومنا بشكل كامل. من المهم أننا حققنا النقاط الثلاث”.

وأضاف في تصريحاته التي نقلتها صحيفة “أس” الإسبانية: “علينا أن ننسى المباراة. لقد فقدنا شيئًا من كل شيء، لكننا سعداء لتحقيق النقاط الكاملة من المباراة، وهذا هو الأمر المهم”.

وتابع: “لقد أثَّر المطر على الفريقين. لقد افتقدنا للكثير من الأشياء. ليس لدي تفسير لما حدث اليوم، خلال المباراة. إنها مباراة للنسيان”.

واختتم عن مدافعه بيبي، وقال: “إنه لاعب مهم للجميع. لقد لعب مباراة جيدة، بعد الفترة التي غابها عن الفريق؛ بسبب الإصابة”.

كووورة

شام تايمز

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