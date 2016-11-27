طبيبة تشيلسي السابقة تكشف أنها تعرضت لتهديدات بالقتل بعد مشكلتها مع مورينيو !

كشفت طبيبة نادي تشلسي الإنجليزي السابقة ايفا كارنيرو أنها تعرضت إلى تهديدات بالقتل بعد أن غادرت الفريق العام الماضي.

وقالت كارنيرو في حوار مع صحيفة “ذي دايلي تيليغراف” نشر اليوم السبت “لقد تلقيت تهديدات بالاغتصاب والقتل”، وأضافت “أنهم مجرد جبناء مجهولي الهوية يجب أن يخضعوا للقانون”.

وتركت كارنيرو (43 عاما) تشلسي في سبتمبر 2015 بعد أن انتقدها مدرب الفريق في حينها البرتغالي جوزيه مورينيو بسبب دخولها إلى أرض الملعب لمعالجة البلجيكي ادين هازار في مباراة ضد سوانسي سيتي.

وكان تشلسي يلعب حينها بعشرة أفراد بعد طرد حارسه البلجيكي تيبو كورتوا، وبدخول كارنيرو والمعالج الفيزيائي جون فيرن إلى أرضية الملعب خلال الوقت بدل الضائع من اللقاء أصبح النادي اللندني يلعب بتسعة لاعبين في وقت كان يحاول خطف هدف الفوز على أرضه وبين جماهيره.

وهذا التدخل من كارنيرو لم يعجب مورينيو على الإطلاق، وهو عوضا عن انتقاد الحكم لطرده كورتوا ركز في المؤتمر الصحافي بعد المباراة على ما قامت به الطبيبة التي وصلت إلى تشلسي عام 2009 وعينت في 2011 من قبل سلف مورينيو مواطنه اندري فياش – بواش للعمل مع الفريق الأول.

وقام تشلسي بناء على طلب مورينيو باستبعاد كارنيرو عن جميع المباريات والتمارين، وتوصلت كارنيرو في وقت سابق إلى تسوية مالية في الدعوى المقدمة من قبلها لمحكمة كرويدون ضد مورينيو وتشلسي، واتهمت كارنيرو مورينيو ب”التمييز الجندري” وتشلسي ب”الصرف المقنع”.

(AFP)

شام تايمز

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