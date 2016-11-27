للمرة الأولى .. مذيعة محجبة تقدم نشرة الأخبار بكندا

قدمت إحدى المذيعات المسلمات نشرة الأخبار في إحدى القنوات التلفزيونية الكبرى في مدينة تورونتو الأسبوع الماضي، لتصبح أول مذيعة مُحَجَّبة للأخبار في كندا.

وذكر موقع صحيفة “غارديان” أنه طلب من جينيلا ماسا (29 عاماً) تقديم الأخبار في نشرة الـ11 مساءً على قناة “سيتي نيوز” الأسبوع الماضي، بدلاً من مقدم النشرة الأساسي، ما أثار ضجةً شديدة بعد انتهاء البث.

وغردت ماسا قائلة: “انتهى الأمر. ما حدث اليوم لم يكن مهماً فقط بالنسبة لي. لا أعتقد أن هناك امرأة مُحَجَّبة قدمت نشرة الأخبار من قبل في كندا”.

وقالت أمس (الجمعة)، أنَّها أصبحت أول مراسلة صحافية مُحَجَّبة في كندا في العام 2015، حينما كانت تعمل في قناة “سي تي في نيوز” في مدينة كيتشنر بمقاطعة أونتاريو، غرب تورونتو.

وانتقلت بعد ذلك إلى تورونتو هذا العام لتعمل مراسلة في قناة “سيتي نيوز”، وأدركت ماسا بعد انتهاء البث التقدم الكبير الذي حققته في حياتها المهنية بتقديمها نشرة الأخبار، مؤكدة أن محرر النشرة هو الذي لفت انتباهها إلى أهمية هذه الخطوة.

وقالت: “لم أدرك الأمر إلا حين قال المُحَرِّر لي: مهلاً، كان أداؤكِ عظيماً! هل هذه هي المرة الأولى في تاريخ كندا؟ مذيعة مُحَجَّبة تقدم النشرة؟ قلت له: نعم. ثم قمت بكتابة تغريدة على تويتر عن ذلك. وبقدر إدراكي أهمية ما حدث، إلا أنني لم أكن أتوقع ردود الأفعال التي ستأتيني. لم يتوقف هاتفي عن الرنين طوال الأسبوع الماضي”.

ويأتي هذا الإنجاز الذي حققته، وسط تزايد المخاوف في شأن الميول المعادية للمسلمين في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا.

وذكرت ماسا أنها “تحدثت مع صحافيات كثيرات في أميركا، وأخبرنني أنهن يواجهن تحدياتٍ عدة تمنعهن من الظهور على التلفاز. قِيلَ لهن أنَّ السبب هو حجابهن، لن يظهرن على التلفاز بسببه. هذا يحزنني بشدة”.

ومع أن الإيجابية غلبت على ردود الأفعال على تقديم جينيلا لنشرة الأخبار، إلا أنها تلقت بعض التعليقات والتغريدات السلبية.

وأكدت “هذا سببٌ أكبر لنرى صوراً إيجابية للنساء المسلمات في هذا المناخ المتوتر الذي نعيش به اليوم. فهؤلاء النساء يمثلن الإسلام حين يرتدين الحجاب، وهذا يحمل رسالة قوية. من المهم جداً أن نرى صوراً إيجابية أكثر لنا في الإعلام”.

(alhayat)

شام تايمز

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