“Esplorio” لتتبع رحلاتك على أجهزة “آيفون”

يوفر تطبيق “Esplorio” وسيلة سهلة وذكية لمستخدمي نظام آي أو أس لتتبع رحلاتهم المختلفة تلقائياً وإنشاء مجلة سفر خاصة لمشاركتها مع الآخرين.

حيث يعمل التطبيق على تسجيل جميع المواقع التي يزورها المستخدم تلقائياً مع إتاحة خيار تحميل الصور من هذه المواقع لإضافتها إلى مجلتك الخاصة.

فمثلاً عند سفر المستخدم إلى دولة ما بهدف السياحة أو غيرها فإن التطبيق يقوم بتسجيل كافة المواقع التي زارها المستخدم دون الحاجة للاتصال بالإنترنت، حيث تتم عملية مزامنة البيانات عند اتصال المستخدم بالإنترنت في أي وقت لاحق ليتمكن من عرض المسار الخاص برحلتهن بحسب البوابة العربية للأخبار التقنية.

وبحسب مطوري التطبيق فإن ميزة الاستهلاك المعتدل للطاقة أثناء تشغيل GPS باستمرار دون التضحية بالدقة أو التفاصيل تعتبر أحد المميزات التي يتفوق فيها التطبيق على التطبيقات الأخرى المنافسة في هذا المجال.

ويوفر التطبيق العديد من المزايا الإضافية الأخرى لإنشاء مجلة سفر مميزة، مثل تحرير الصور وتعديل المواقع وإضافة الملاحظات وغيرها. يُشار إلى أن تطبيق Esplorio متوفر مجاناً عبر متجر “آب ستور”.

شام تايمز

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