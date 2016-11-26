هل يكون آيفون 8 مزوداً بكاميرا 3D؟

أفادت صحيفة كوريا الاقتصادية اليومية أن شركة آبل تعتزم تزويد الجيل القادم من هواتف آيفون بكاميرا جديدة، مصممة خصيصاً للتصوير الفوتوغرافي ثلاثي الأبعاد 3D، حيث تعمل الشركة بالتعاون مع شركة LG Innotek على تطوير نموذج هذه الكاميرا المزدوجة الجديدة.

ويأتي هذا التعاون بعد قيام شركة آبل في وقت سابق من هذا العام بالكشف عن الكاميرا المزدوجة في هاتف آيفون 7 بلس، والتي زودتها بها شركة إل جي LG Innotek واستطاعت شركة آبل عبر هذه الكاميرا تقديم إمكانيات وتحسينات جديدة في مجال التصوير الذكي.

ولا يتوفر حالياً جدول زمني واضح للإفراج عن هذه الكاميرا الجديدة، إلا أن التقرير المقتضب للصحيفة الكورية يشير إلى إمكانية قيام آبل باستخدام هذه التكنولوجيا الجديدة في تشكيلة الجيل المقبل من منتجاتها، وفي مقدمتها أجهزة هواتف آيفون القادمة.

وبحسب البوابة العربية للأخبار التقنية فإن شركة آبل تدرس حالياً كيفية تطبيق تقنية الكاميرا ثلاثية الأبعاد ضمن كاميرا الهواتف الذكية المقدمة من قبل شركة LG Innotek، وأن هذه الجهود المشتركة قد تؤتي ثمارها في وقت ما من العام المقبل، وذلك تبعاً لامتلاك شركة LG Innotek لكاميرا 3D والتكنولوجيا ذات الصلة.

وتحدثت تقارير سابقة عن إمكانية دعم كاميرا الجيل المقبل من هواتف آيفون لميزات 2Dو3D للواقع المعزز، الأمر الذي من شأنه أن يسهل على الناس التفاعل مع العالم المادي بطرق جديدة ذات معنى.

شام تايمز

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