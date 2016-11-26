كيف حسم ريال مدريد أشهر كلاسيكو في التاريخ بنتيجة 11-1 .. فرانكو .. الجنرال الذي أشعل الحرب بين برشلونة وريال مدريد

اقترب موعد كلاسيكو الأرض الذي يجمع أعظم فريقين في الوقت الحالي ريال مدريد وبرشلونة الذي يقام يوم السبت الموافق 3 ديسمبر 2016 في قمة الجولة الرابعة عشر من الدوري الإسباني لكرة القدم على ملعب كامب نو معقل النادي الكتالوني.

ومع اقتراب اللقاء المنتظر جماهيرياً، وذلك لما تحمله المباراة من أسماء كبيرة والتي دائماً ما تشهد مستويات رفيعة من ناحية الأداء والنتائج وسيناريوهات اللقاءات الأخيرة.

وربما يكون أشهر كلاسيكو مر على تاريخ الفريقين ذلك الذي أقيم عام 1943 في إياب نصف نهائي كأس الملك على ملعب ريال مدريد سابقاً (تشارماتين)، والذي انتهى بنتيجة 11-1 لصالح الفريق الملكي ريال مدريد، والغريب في الأمر أن فريق برشلونة هو صاحب نتيجة الفوز في مباراة الذهاب على ملعبه كامب دي ليز كورتس بنتيجة 3-0.

الشارع الكتالوني والإعلام المدريدي

وأثارت هذه المباراة جدلا كبيرا من الجانب الكتالوني، بعد تصويب برشلونة سهامه نحو الجنرال فرانسيسكو فرانكو حاكم إسبانيا في ذلك الوقت، واتهامه بتهديد حكام المباراة بالقتل إذا انتهت بتأهل الفريق الكتالوني.

أما الجانب المدريدي فقد تفاخر بعد هذه النتيجة الكبيرة وأنكر الإعلام المدريدي كل ما يدعيه الجانب الكتالوني واعتبروا أن النتيجة تحدث في كرة القدم وأن فريق إشبيلية سبق وأن فاز على برشلونة بذات النتيجة 11-1 قبل ثلاث سنوات من الكلاسيكو.

وقال الإعلام المدريدي إن هذه النتيجة مذلة ولكنها ليست الأكبر على فريق برشلونة حيث كانت أكبر خسارة بنتيجة 12-1 من فريق أتلتيك بلباو عام 1931، وأن ما حصل يعتبر أمرا طبيعيا يحدث لكل الفرق.

دور الجمهور في المباراة

ويعتبر المتابعون في ذلك الوقت أن جمهور برشلونة هو من أشعل فتيل هذه النتيجة بعد الهجوم الحاد على لاعبي ريال مدريد في مباراة الذهاب والتي انتهت لصالح برشلونة، بنتيجة (3-0) مما استدعى الفريق الكاتلوني للاعتذار عن ما بدر من جماهيره في هذا اللقاء.

هذا الاعتذار لم يكن كافياً ومقنعاً للإعلام المدريدي الذي دفع الجماهير المدريدية لرد الإعتبار لما حدث في ملعب برشلونة، ووصل الإعلام المدريدي لغايته بعد امتلاء ملعب مباراة الإياب بالكامل وشهد هتافات عنيفة وصلت لتهديد اللاعبين.

وظهر تأثير ذلك على مدافعين وحارس مرمى برشلونة القريبين من الجماهير المدريدية وأثرت عليهم بشكل كبير ليستقبل مرمى برشلونة ثمانية أهداف في الشوط الأول، وأكمل لاعبي ريال مدريد بقية الأهداف في الشوط الثاني.

نقص الانتماء لإسبانيا

ليست الجماهير وحدها من أثرت على نتيجة المباراة، ربما يكون الخوف لبعض اللاعبين بعد زيارة المدير العام للأمن الوطني للدولة والذراع الأيمن للجنرال فرانكو لغرفة خلع ملابس برشلونة قبل بداية المباراة وألقى عليهم بعض الكلمات، وقال لهم إن النظام يتسامح مع بعض لاعبي الفريق الكتالوني رغم عدم انتمائهم الوطني.

الجيل الجديد

كثيرة هي الأحداث التي تلت المباراة وكثيرة هي الأمور التي طرحت ولا يزال البعض يستنكر ولا يقبل هذه النتيجة ويطالب الفيفا بمسح هذه النتيجة من سجلاته إلا ان فريق ريال مدريد يتغنى بهذه النتيجة ويعتبرها من أهم الأحداث التي مرت على تاريخ النادي الملكي.

فرانكو .. الجنرال الذي أشعل الحرب بين برشلونة وريال مدريد

يحفل تاريخ “كلاسيكو الأرض” بين ريال مدريد وبرشلونة، قطبي إسبانيا، بكثير من صفحات الصراع، الذي تحول إلى عداء في كثير من الأوقات، لكن كيف بدأ هذا العداء؟ ومن هو صاحب شرارة هذه الحرب؟

ولا يمكن إغفال أن حدة العداء بين برشلونة وريال مدريد خفت بعض الشيء في الأعوام الأخيرة، واقتصرت المنافسة القوية على الإطار الرياضي فقط، بعدما خطف صراع “ليونيل ميسي – كريستيانو رونالدو” الأضواء بنسبة كبيرة، كما جمعت علاقة طيبة نجوم الفريقين داخل صفوف المنتخب الإسباني، في عهد المدرب السابق فيسنتي ديل بوسكي، وتستمر حتى الآن في عهد جولين لوبيتيجي.

وبالبحث عن أسباب العداء التاريخي بين النادي الملكي ونظيره الكتالوني، أقرت معظم التقارير والتحقيقات، أن الأمر بدأ سياسيًا، ولأسباب بعيدة عن كرة القدم والرياضة.

ويعود الخلاف الأول إلى عام 1936، حينما وصل الجنرال فرانسيسكو فرانكو إلى حكم إسبانيا، وبدأ في اتخاذ بعض الإجراءات الصارمة ضد إقليم كتالونيا التابع له فريق برشلونة.

من هو فرانكو؟

فرانسيسكو فرانكو هو قائد عسكري، تولى حكم إسبانيا منذ أكتوبر/ تشرين الأول 1936 حتى وفاته في عام 1975، واتسمت فترته بقبضة حديدية أحكم بها سيطرته على مقاليد الحكم في جميع أقاليم إسبانيا، وخاصة إقليم كتالونيا.

وكان الصراع في إسبانيا قبل وصول فرانكو للحكم، يدور بين جبهتين إحداهما يمثلها التيار المحسوب على العاصمة مدريد، وكان فرانكو هو قائد هذا التيار، والأخرى يمثلها التيار الكتالوني.

لذلك، حينما تمكن فرانكو من هزيمة التيار الآخر وتولى الحكم، قام بعدة إجراءات صارمة ضد الإقليم الكتالوني، أشعلت الصراع التاريخي بين برشلونة وريال مدريد، حيث بدأت تلك الإجراءات بإعدام جوسيب سونال، رئيس نادي برشلونة في ذلك الوقت، لأسباب سياسية ودون محاكمة.

ثم تعاقبت الإجراءات العقابية لفرانكو على نادي برشلونة بمنع جماهيره من حمل الأعلام الكتالونية في المباريات، كما منع استخدام لغة الإقليم “اللغة الكتالونية” في سجلات النادي وتعاملاته الرسمية، وقام بتعيين أحد المقربين منه لرئاسة النادي، وهو إنريكي بينيرو.

أزمة صفقة دي ستيفانو

يعتبر أسطورة ريال مدريد، الأرجنتيني ألفريدو دي ستيفانو، محطة أخرى من محطات الصراع والعداء بين برشلونة والنادي الملكي، وبدأت أزمة دي ستيفانو، كما أكدت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، في تحقيق موسع أجرته لإقرار مدى تورط فرانكو في إنهاء صفقة دي ستيفانو لمصلحة ريال مدريد، حينما سافر في عام 1952 إلى مدريد، مع فريقه الكولومبي ميلوناريوس، لخوض بطولة ودية.

وأبهر دي ستيفانو الجميع خلال البطولة بتألقه ومعدله التهديفي الرائع، حيث كان يحرز هدفًا أو هدفين تقريبًا في كل مباراة، وأشعل تألق النجم الأرجنتيني صراعًا جديدًا بين ريال مدريد وبرشلونة للظفر بخدماته.

وتفوق برشلونة، في ذلك الوقت، على ريال مدريد، ووصل إلى مرحلة متقدمة من المفاوضات مع النادي الكولومبي لضم دي ستيفانو، وبالفعل انتقل النجم الأرجنتيني وعائلته إلى مدينة برشلونة، ولعب مباراة ودية قبل بداية الموسم مع النادي الكتالوني في صيف 1953.

وجاءت الصدمة الكبرى لبرشلونة برفض الاتحاد الإسباني لكرة القدم تسجيل دي ستيفانو في صفوفه، بسبب إقراره بعدم صحة توقيع النادي الكتالوني مع اللاعب، لرفض ناديه الكولومبي ميلوناريوس إتمام الصفقة، إلا أن برشلونة تقدم بطعن على القرار يفيد بأنه أكمل الصفقة بموافقة نادي ريفر بليت الأرجنتيني الذي يملك حقوق بيع دي ستيفانو.

وفي ذلك الوقت، كان سنتياجو بيرنابيو رئيس ريال مدريد، قد استغل الموقف، وتوصل لاتفاق مع النادي الكولومبي لشراء دي ستيفانو، ليحكم بعدها الاتحاد الإسباني بأحقية ريال مدريد في اللاعب.

وبالفعل انتقل دي ستيفانو إلى نادي العاصمة، وظهر مع الفريق لأول مرة في 23 سبتمبر/ أيلول 1953 في مباراة ودية أمام نانسي الفرنسي، وبعدها بشهر خاض الكلاسيكو الأول ضد برشلونة، وفاز فيه ريال مدريد (5-0) وأحرز دي ستيفانو 4 أهداف “سوبر هاتريك”.

واتهم النادي الكتالوني بعدها، فرانكو بالتدخل في إجبار الاتحاد على إقرار انتقال دي ستيفانو إلى ريال مدريد، وكتبت صحيفة النادي “مؤامرة اتحادية غريبة بدعم فرانكو”، إلا أن أنصار الجانب الملكي نفوا ذلك، وقالوا إن النادي استغل ارتباك برشلونة القانوني، ونجح في الظفر بالصفقة.

كووورة

شام تايمز

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