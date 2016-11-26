مقتل أحد أبناء الأسرة الحاكمة الكويتية

أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية، امس الجمعة، عن العثور على مواطنين اثنين أحدهما شيخ من أبناء الأسرة الحاكمة، ووافدة من الجنسية الإندونيسية، مقتولين في منطقة سلوى بمحافظة حولي.

ووفقاً لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، قالت الإدارة “أثناء تجوال إحدى دوريات مخفر شرطة سلوى، شوهد شخص مصاب تبين أنه من الجنسية الهندية، الذي أفاد بوجود ثلاثة أشخاص مقتولين وأرشد الدورية إلى مكانهم”.

وأضافت “تم اتخاذ الإجراء القانوني والتوجه إلى الشقة المذكورة، حيث وجد الباب مفتوحاً وشوهدت بقع دماء عند المدخل، وعثر داخل الشقة على ثلاث جثث في أماكن متفرقة”.

وكشفت الأدلة الجنائية أن القتلى هم: (المواطن ص.ن من مواليد 1948، والشيخ ص.م من مواليد 1958، والوافدة الإندونيسية هـ.ب مواليد 1970).

وقالت وكالة الأنباء الكويتية في تقرير لاحق إن الديوان الملكي الأميري ينعي “المغفور له الشيخ صباح مبارك الصباح الناصر الصباح عن عمر يناهز 58 عاماً وسيواري جثمانه الثرى بعد صلاة عصر اليوم السبت. إنا لله وإنا إليه راجعون”

اريبيان بزنس

شام تايمز

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