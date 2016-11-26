السلطات التركية توضح حقيقة “انفجار” غازي عنتاب

أعلن مكتب حاكم إقليم غازي عنتاب التركي أنه سُمع دوي انفجار في المدينة الواقعة جنوب شرق تركيا مساء أمس، مرجحاً أن يكون هذا الدوي ناجم عن خرق طائرات حربية لجدار الصوت، بينما أكدت الشرطة لم تتمكن من رصد أي علامة على وقوع أضرار.

وقالت فاطمة شاهين رئيسة بلدية غازي عنتاب على حسابها على تويتر إن “قوات الأمن حققت في تقارير عن سماع دوي انفجار ولكنها لم تجد آثار لأضرار أو ضحايا”.

وأضاف البيان “تم تقييم أن هذا الدوي ربما سببه خرق طائراتنا المشاركة في عملية درع الفرات لحاجز الصوت”.

يشار هنا أن المدينة تبعد قرابة 16 كيلومترا عن قاعدة “أنجرليك” الجوية، حيث ترابط طائرات تابعة للتحالف الدولي بقيادة واشنطن، تشارك في شن غارات جوية ضد تنظيم “داعش” في سوريا والعراق.

يأتي ذلك بعد يوم واحد من الهجمات التي استهدفت مدينتي “أضنة” و”شرناق”، حيث قتل شخصان وأصيب أكثر من 30 آخرين في انفجار خارج مكتب حاكم اقليم أضنة في جنوب تركيا، وبعد أسابيع من تحذير الولايات المتحدة من أن جماعات متطرفة تخطط لشن هجمات.

وتوعد رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم الخميس، بالرد على منفذي التفجير الانتحاري في مدينة أضنة، فيما وجهت الحكومة التركية أصابع الاتهام إلى حزب العمال الكردستاني بالوقوف وراء الحادث الإرهابي.

شام تايمز

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