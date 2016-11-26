بمشاركة المعارضة لاول مرة منذ 4 سنوات .. بدء الانتخابات البرلمانية في الكويت

بدأ الناخبون الكويتيون, يوم السبت, الإدلاء بأصواتهم, لانتخاب 50 عضوا في البرلمان, في أول انتخابات نيابية تشارك فيها المعارضة منذ انتخابات 2012.

وفتحت مكاتب الاقتراع أبوابها في الكويت في انتخابات تشريعية مبكرة , على أمل أن يساهم مجلس الأمة في الحد من رقعة التقشف الحكومية.

ويتنافس 293 مرشحا ومرشحة في الانتخابات، ويحق لقرابة نصف مليون شخص التصويت لاختيار عشرة مرشحين في كل دائرة انتخابية.

وتشارك المعارضة في هذه الانتخابات لاول مرة منذ انتخابات 2012, التي حصلت الاخيرة فيها على الأغلبية, قبل أن يتم حل البرلمان بحكم قضائي.

وتأتي انتخابات مجلس الأمة الجديدة بعد أن أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح الشهر الماضي قرارا بحل المجلس إثر اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء بحث فيه التوتر الحاصل مع البرلمان، على خلفية تقديم عدد من النواب استجوابا لكل من وزيري المالية والعدل.

وجدد النواب السابقون والمرشحون انتقاد إجراءات التقشف ورفع أسعار الوقود وخفض الدعم عن مواد أخرى.

وشهدت الكويت,منذ عام 2006 , عدة أزمات سياسية ، شملت حل مجلس الأمة خمس مرات بقرار من أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح عقب خلافات سياسية، ومرتين أخريين بحكم القضاء.

يذكر أن الكويت تتكون من 5 دوائر انتخابية يتم اختيار 10 نواب من كل دائرة، ويصوت كل ناخب لمرشح واحد فقط، كما يعتبر الوزراء غير المنتخبين في مجلس الأمة أعضاء فيه بحكم وظائفهم ولا يزيد عددهم عن 16 وزيرا.

ويبلغ تعداد المواطنين الكويتيين ممن يحق لهم التصويت نحو 483 ألف ناخب 48% منهم من الرجال و52% من النساء.

شام تايمز

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