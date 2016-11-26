ايران: سنسمح مجدداً لروسيا باستخدام قاعدة “همدان” لمساعدة دمشق اذا اقتضى الأمر .. إيران: قد تصبح لدينا قاعدة في سوريا أو اليمن مستقبلاً

كشف وزير الدفاع الإيراني, العميد حسين دهقان, يوم السبت، إن بلاده ستسمح مجدداً لروسيا باستخدام قاعدة “همدان” الجوية الإيرانية لمساعدة النظام السوري, اذا اقتضى الأمر

ونقلت وكالة الانباء الايرانية (تسنيم) عن دهقان قوله ” نحن نتعاون مع اصدقائنا وخاصة الروس لدعم واسناد الحكومة السورية الشرعية وسد حاجاتها ونتخذ خطوات عملية بالتناسب مع ذلك واذا كان الامر يقتضي استخدام الروس لقاعدة نوجيه في همدان من اجل اسناد العمل الميداني فاننا سنفعل ذلك”.

وكانت روسيا اعلنت مؤخرا ان القوات الجوية والفضائية الروسية ستستخدم القاعدة الإيرانية في المستقبل على أساس الاتفاقات الثنائية مع طهران في مجال محاربة الإرهاب, ونظرا لتطورات الوضع الميداني بسوريا, وذلك بعد تعليقها استخدام قاعدة “همدان”.

وبدأت القاذفات الروسية, في اب الماضي , شن غاراتها على مواقع لسوريا ,قالت انها موجهة لتنظيمي “داعش” و”جبهة النصرة”, انطلاقا من مطار “همدان” الايراني”.

وأعلنت وزارة الدفاع الإيرانية أن وجود الطيران الروسي الحربي في قاعدة “همدان” الإيرانية في شهر اب, جاء بطلب رسمي من الحكومة السورية.

واثار استخدام روسيا القاعدة الايرانية جدل واسع وضجة كبيرة, باعتبارها خطوة هي الأولى من نوعها تسمح فيها طهران لطائرات أجنبية مقاتلة باستخدام منشآتها العسكرية منذ ثورة العام 1979.

إيران: قد تصبح لدينا قاعدة في سوريا أو اليمن مستقبلاً

توقع رئيس هيئة الاركان العامة المشتركة الايرانية اللواء محمد باقري، يوم السبت، أن تصبح لدى بلاده قاعدة بحرية في سوريا أو اليمن في المستقبل، بهدف الحضور بالبحار البعيدة والتصدي للقرصنة.

ونقلت وكالة (أنباء فارس) عن اللواء باقري قوله في ملتقى قادة المناطق البحرية بمقر قيادة القوة البحرية التابعة للجيش الايراني، أنه “يتطلب إنشاء قواعد بحرية في المناطق النائية ومن المحتمل أن تصبح لدينا يوما ما قاعدة على سواحل اليمن او سوريا، أو ايجاد قواعد عائمة وعلى الجزر”.

واضاف اللواء باقري أنه “يتعين التفكير بهذا الموضوع وأن امتلاك قاعدة في المناطق النائية لاتقل أهمية عن التقنية النووية، بل وبحسب اعتقادي تفوقها اهمية بعشرات المرات”.

وتدعم إيران النظام السوري بشكل عسكري مباشر عبر إرسال مجموعات مدربة للمقاتلة الى جانب الجيش النظامي، فضلا عن تقديم المشورة والتدريب العسكري له، إضافة للدعم الاقتصادي والسياسي للنظام، لكنها لا تملك أي قواعد عسكرية برية أو بحرية في البلاد خلاف روسيا التي لها قاعدة “حميميم” الجوية في ريف اللاذقية وقاعدة طرطوس العسكرية البحرية على الساحل السوري.

يشار الى ان ايران دفعت بمجموعات مقاتلة الى اليمن، على غرار سوريا والعراق، لمحاربة التحالف العربي الذي تقوده السعودية، حيث تقدم الدعم لمجموعات الحوثي لتعزيز سيطرتهم في البلاد.

شام تايمز

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