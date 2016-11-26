حرائق اسرائيل تمتد الى المستوطنات بالضفة الغربية .. واخلاء احداها

امتدت الحرائق التي تشهدها اسرائيل، ليل الجمعة, الى المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة حيث تم اخلاء احداها.

ونقلت وكالات انباء عن الشرطة الاسرائيلية قولها ان الف من مستوطني “هلاميش” قرب رام الله اخلوا اماكنهم ودمرت او تضررت 45 وحدة استيطانية بالنيران.

كما اندلعت حرائق في مستوطنات دوليف والفي مناشه وكارني شومرون في الضفة الغربية ، لكن دون اخلاء مستوطنيها.

واندلعت الحرائق, منذ صباح الأربعاء، في المناطق الحرشية غرب القدس وبالقرب من بلدة أبو غوش وامتدت الى اماكن عديدة , حيث اسفرت عن حدوث أضرار مادية كبيرة بالإضافة لإصابة عشرات من الأشخاص, فيما شهدت حيفا ثالث اكبر المدن في اسرائيل عمليات اخلاء مكثفة شملت عشرات آلاف السكان الفارين من السنة اللهب..

وتعمل طواقم الإطفاء الإسرائيلية بمساعدة عدة دول على إخماد الحرائق التي تتوسع منذ 4 أيام في مناطق مختلفة.

ويسود اعتقاد بأن الأحوال الجوية السيئة تسببت بانتشار تلك الحرائق, فيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن “هناك أدلة على أن بعض الحرائق التي وقعت في إسرائيل متعمدة”.

شام تايمز

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