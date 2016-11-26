رحيل رئيس كوبا السابق فيدل كاسترو عن 90 عاماً

توفي الرئيس الكوبي السابق فيدل كاسترو، عن عمر يناهز 90 عاماً، وبعد حوالي عشرة أعوام من العزلة السياسية.

وأعلنت وكالة أنباء كوبا الرسمية، صباح السبت، وفاة الرئيس السابق فيديل كاسترو، كما ظهر شقيقه راؤول في التلفزيون بزي عسكري ليعلن نبأ الوفاة، وقال “في الساعة 10.29 مساء توفي قائد الثورة الكوبية فيدل كاسترو.. دائما إلى الأمام حتى النصر”.

وأمضى كاسترو قرابة نصف قرن من عمره في السلطة، قبل أن يُضطر للتنحي عام 2008 بسبب أوضاعه الصحية، حيث أصيب بمرض معوي كاد يودي بحياته في 2006، وتنازل عن السلطة لشقيقه الأصغر راؤول كاسترو رسمياً بعد ذلك بعامين.

وقد قاد كاسترو ثورة يسارية في بلاده، وأقام دولة شيوعية على أعتاب الولايات المتحدة، التي فرضت حصارها عليه لعقود، قبل أن تطلق مؤخرا مبادرة دبلوماسية تجاه كوبا.

وفي كوبا، أطاح كاسترو بالرأسمالية، وحظي بالشعبية بعد أن جعل المدارس والمستشفيات في متناول الفقراء، الأمر الذي خلق له كثيراً من الأعداء والمنتقدين ، ومعظمهم من الكوبيين المنفيين في ميامي والفارين من حكمه إذ كانوا يرونه “طاغية شرسا”.

وعاصر كاسترو زيارة الرئيس الأميركي باراك أوباما لكوبا هذا العام. وكانت هذه أول زيارة يقوم بها رئيس للولايات المتحدة إلى كوبا منذ 1928.

شام تايمز

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