بعد خان الشيح .. التوصل لاتفاق بين النظامي ولجنة المصالحة في التل بريف دمشق

عقدت لجنة المصالحة في مدينة تل منين في ريف دمشق الشمالي اتفاقاً مع الجيش النظامي، يقضي بخروج المسلحين مع اسلحتهم الخفيفة الى أي جهة يختارونها، وتشكيل لجنة من الأهالي تشرف على المدينة.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية ( د ب أ) عن مصدر في لجنة المصالحة الممثلة للمسلحين، لم تكشف هويته، إن “اجتماعاً عقد ليل امس الجمعة بين اللجنة وضباط من القوات النظامية برئاسة العميد من الحرس الجمهوري قيس فروة في منطقة حرنة الشرقية وتم الاتفاق على عدة بنود” .

وكشف المصدر أن الاتفاق نص على “خروج من يريد الخروج من المسلحين بسلاحهم الفردي لأي منطقة يختارونها ، وتسليم السلاح الباقي بالكامل، وتسوية أوضاع المطلوبين رجالاً ونساءً، ويعطى المتخلفين عن الخدمة العسكرية مدة ستة أشهر وبعدها إما يرجع لخدمته أو له أحقية السفر لخارج البلد، بينما لا يحق لعناصر المنشقين الرجوع للخدمة العسكرية”.

وبموجب الاتفاق، سيتم تشكيل لجنة من 200 شخص لحماية البلدة تُنتخب من البلدة تحت أمر الجهاز الأمني للنظام، ولا يحق للجيش النظامي وقوات الأمن دخول المدينة إلا لو كان هناك بلاغ بوجود سلاح بمكان محدد ولا يدخلوا إلا بمرافقة اللجنة المذكورة”، بحسب المصدر.

وكانت مدينة التل شهدت مظاهرات عقب صلاة الجمعة ، دعت الفصائل المقاتلة إلى قبول المصالحة مع النظام السوري، حيث تم ترديد شعارات “لا للحرب نعم للسلام”، و هتافات “الشعب يريد سلامة البلد”.

وتتعرض منطقة التل ومحيطها لقصف جوي, وشهدت مواجهات عنيفة منذ يوم الثلاثاء الماضي، في حين تم يوم الاربعاء التوصل الى هدنة لمدة 48 ساعة انتهت بالأمس.

وكانت آخر مصالحة تم التوصل إليها بين النظامي وفصائل مقاتلة في خان الشيح بريف دمشق، حيث سيتم نقل المسلحين الى ادلب شمالاً.

يشار الى انه تم التوصل لعدة اتفاقات مصالحة في الاونة الأخيرة شملت مناطق بريف دمشق مثل داريا والمعضمية وقدسيا والهامة، اصافة لاتفاق في حي الوعر بحمص.

شام تايمز

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