انفجار ضخم يهز مدينة غازي عنتاب جنوبي تركيا

افادت وسائل اعلام الجمعة ان انفجارا ضخما هز مدينة غازي عنتاب جنوبي تركيا، وسمعت أصوات تحليق طائرات فوق منطقة الانفجار.

واشارت بعض الوسائل الى أن الانفجار وقع في خط انابيب غاز قرب المدينة الصناعية في غازي عنتاب, دون ان ترد انباء عن سقوط ضحايا

ويأتي ذلك بعد يوم واحد من الهجمات التي استهدفت مدينتي “أضنة” و”شرناق”، حيث قتل شخصان وأصيب أكثر من 30 آخرين في انفجار خارج مكتب حاكم اقليم أضنة في جنوب تركيا، وبعد أسابيع من تحذير الولايات المتحدة من أن جماعات متطرفة تخطط لشن هجمات.

يشارالى انه قتل ثلاثة رجال شرطة في 16 تشرين الأول جراء عملية انتحارية خلال مداهمة قوات الأمن التركية مبنى في غازي عنتاب.

شام تايمز

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