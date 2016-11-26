خروج أكثر من 200 شخص من أهالي الأحياء الشرقية بحلب والمحافظة تؤمنهم

خرجت بعد ظهر اليوم دفعة جديدة تضم نحو 190 شخصا من الأهالي المحاصرين من قبل التنظيمات الإرهابية التكفيرية في الأحياء الشرقية لمدينة حلب.

وذكر مراسل سانا في حلب أن وحدات من الجيش والقوات المسلحة قامت بتأمين خروج 189 شخصاً من الأهالي المحاصرين من قبل التنظيمات الإرهابية وتم نقلهم إلى مكان آمن.

ولفت المراسل إلى أن الجهات المعنية في المحافظة تعمل على تأمين جميع مستلزمات الأهالي الخارجين وتوفير كامل متطلباتهم.

وخرجت صباح اليوم دفعة من الأهالي المحاصرين من قبل التنظيمات الإرهابية التكفيرية في الأحياء الشرقية لمدينة حلب.

وخرج قبل ظهر اليوم 21 شخصا من حيي بستان القصر والصالحين بمدينة حلب وتم نقلهم الى مكان امن وتأمين جميع مستلزماتهم واحتياجاتهم من قبل الجهات المعنية في المحافظة.

ووصل أمس 23 شخصا من أهالي حي مساكن هنانو معظمهم من الاطفال والنساء الى نقاط تمركز الجيش العربى السورى بعد ان تمكنوا من الفرار من الحى أحد أحياء مدينة حلب الشرقية التى تشهد تظاهر المئات من الأهالي ضد التنظيمات الارهابية التكفيرية ووصفوا الارهابيين باللصوص لانهم يصادرون المواد الغذائية من الأهالي وطالبوهم بالخروج من مناطقهم.

وتحاصر مجموعات إرهابية تكفيرية أغلبها تتبع لتنظيم “جبهة النصرة” و”حركة نور الدين الزنكي” و”أحرار الشام” آلاف المدنيين في الأحياء الشرقية وتمنعهم من المغادرة عبر الممرات الإنسانية التي حددتها الحكومة السورية بالتعاون مع الجانب الروسي لإجلاء المدنيين والجرحى.

سانا

شام تايمز

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