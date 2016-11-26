قصف متواصل على مناطق بحلب وريفها وبريف ادلب .. معارك بمحيط مساكن هنانو .. سانا : القضاء على ارهابيين أرياف حماة وإدلب وحمص الشرقي

تواصلت, يوم السبت, عمليات القصف على عدة احياء بمدينة حلب ومناطق بريفها, ماادى الى سقوط عشرات القتلى والجرحى, وسط استمرار المعارك بين الجيش النظامي وفصائل معارضة على محور حي مساكن هنانو شرق حلب.

وذكرت مصادر معارضة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان قتلى وجرحى قضوا جراء قصف من الطيران الحربي اسهدف احياء مساكن هنانو الطحان والقاطرجي وطريق الباب والصاخور والحيدرية و المرجة بمدينة حلب.

واشارت المصادر الى ان قذائف سقطت على حي الجابرية, ومعلومات عن قتيل وعدد من الجرحى.

واضافت المصادر ان قصفا استهدف طريق ياقد العدس في ريف حلب الشمالي الغربي وبلدة بيانون اسفرت عن سقوط ضحايا.

من جهتها, اعلنت مصادر مؤيدة ان قذيفة هاون سقطت في منطقة الجابرية بمدينة حلب ومعلومات اولية عن اصابات .

ولفتت المصادر الى ان الطيران الحربي والمروحي استهدف مواقع وتحركات المجموعات المسلحة في ضهرةعواد و الصاخور بحلب بعدة ضربات جوية .

وكان قصف طال امس احياء كرم الجبل و المشهد والشعار والمواصلات والقاطرجي بحلب وبلدة تقاد بريفها الغربي, مااسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

من جهة اخرى, تحدثت مصادر مؤيدة عن سيطرة الجيش النظامي على مساكن هنانو شرق حلب, بعد معارك مع المسلحي الذي انسحبوا باتجاه حي الصاخور.

واضافت المصادر ان السيطرة جاءت عقب معارك مع مجموعات “جيش الفتح”, وسط قصف مدفعي وصاروخي طال مراكز وخطوط امداد المسلحين.

من جابها, قالت قناة (المنار) اللبنانية ان الجيش سيطر على مساكن هنانو في شرق حلب, اثر اشتباكات مع مجموعات “جيش الفتح” .

من جانبها, اشارت مصادر معارضة الى ان اشتباكات عنيفة دارت بين فصائل معارضة وقوات النظام في محيط حي مساكن هنانو ، في محاولة للأخير التقدم على الحي.

وكان الجيش النظامي تمكن, يوم الجمعة، من احراز تقدم نوعي لاول مرة منذ عام 2012, في حي مساكن هنانو في حلب، الذي تسيطر عليه فصائل من المعارضة المسلحة، بعد اشتباكات بين الطرفين,

يشار الى ان الجيش النظامي وحلفاؤه استقدم منذ أيام، تعزيزات عسكرية كبيرة وآليات محملة بصواريخ تحضيرا للمشاركة في العمليات الجارية على محاور احياء حلب .

قصف على عدة مناطق .. واستهداف مدرستين ومحكمة شرعية

شهدت عدة مناطق بريف ادلب, يوماً دامياً جديداً, حيث تعرضت لقصف جوي, اسفرت عن سقوط قتلى وجرحى, , فضلا عن دمار بالمباني.

واوضحت مصادر معارضة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان الطيران الحربي استهدف أطراف بلدة جبالا بريف ادلب الجنوبي ، مستهدفاً محكمة شرعية، موقعاً قتلى وعدد من الجرحى .

واشارت المصادر الى ان قصفا من الطيران الحربي استهدف مدينة خان شيخون وقرية عابدين بريف ادلب, مااسفر عن سقوط قتلى وجرحى, , فضلا عن دمار بالمباني.

ونشرت المصار عبر صفحاتها على مواقع التواصل صورا تظهر اثار الدمار في خان شيخون قالت انه نتيجة القصف.

واضافت المصادر ان الطيران الحربي قصف مدرستين للتعليم الاساسي في قرية كفرعين بريف إدلب الجنوبي, ماادى الى وقوع إصابات في صفوف المعلمين والطلاب.

وكان الدوام الرسمي في مدارس ادلب تم تعليقه الاسبوع الماضي لمدة 3 ايام, وذلك لتجنيب الطلاب والكوادر التعليمية القصف الجوي العنيف الذي تتعرض له مدن وبلدات المحافظة.

وتزامنت الاحداث مع قصف جوي طال بلدة التمانعة وقرية السكيك بريف ادلب الجنوبي, بحسب المصادر.

وتتعرض عدة مناطق بادلب وريفها, والخاضعة لسيطرة الفصائل المعارضة, بشكل مستمر للقصف من قبل الطيران النظامي و حليفه الروسي, ما يؤدي لسقوط قتلى وجرحى ووقوع أضرار مادية.

فيما ذكر مصدر عسكري في تصريح لـ سانا أن :

الجيش العربي السوري يحبط هجوماً لإرهابيي “جبهة النصرة” بريف القنيطرة وسلاح الجو يقضي على عدد من متزعمي “جيش الفتح” و “داعش” في أرياف حماة وإدلب وحمص الشرقي

كثف الطيران الحربي السوري صباح اليوم من ضرب مقرات وتحركات إرهابيي “جيش الفتح” المرتبط بنظامي أردوغان وآل سعود في ريفي حماة وإدلب.

وذكر مصدر عسكري في تصريح لـ سانا أن الضربات الجوية طالت تجمعات وخطوط إمداد للتنظيمات الإرهابية في مدينة مورك وقرية سكيك وشمال مدينة صوران بريف حماة الشمالي وفي بلدتي خان شيخون والتمانعة وشمال بلدة أبو الضهور بريف إدلب الجنوبي والجنوبي الشرقي.

وأكد المصدر “مقتل العديد من الإرهابيين من بينهم متزعمون بعد تدمير مراكز قيادة وتحصينات وعربات مدرعة ومستودعات أسلحة وذخيرة لهم خلال الضربات الجوية”.

وأحبطت وحدات من الجيش أمس الأول هجوم إرهابيين من جيش الفتح على النقاط العسكرية بريف حماة الشمالي في حين قضى الطيران الحربي على العديد من الإرهابيين في التمانعة وكفر نبودة وخان شيخون وبنش وشمارين بريف إدلب.

وحدات من الجيش تحبط هجوم إرهابيين من تنظيم “جبهة النصرة” على نقاط عسكرية في ريف القنيطرة الشمالي

وتصدت وحدات من الجيش والقوات المسلحة بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية لهجوم إرهابيين من تنظيم “جبهة النصرة” المرتبط بالعدو الإسرائيلي على نقاط عسكرية في ريف القنيطرة الشمالي.

وأشار مراسل سانا في القنيطرة إلى أن وحدات من الجيش بالتعاون مجموعات الدفاع الشعبية خاضت اشتباكات عنيفة مع مجموعات إرهابية تابعة لتنظيم “جبهة النصرة” المنتشرة في أحراج طرنجة ومحيط تل الحمرية وجباثا الخشب هاجمت بعض النقاط العسكرية في موقع النقار الغربي ومزارع الأمل بالريف الشمالي.

ولفت المراسل إلى أن الاشتباكات انتهت “بتكبيد الإرهابيين قتلى ومصابين وفرار من تبقى منهم باتجاه المناطق التي انطلقوا منها وتدمير أسلحة وعتاد حربي كان بحوزتهم”.

وأحكمت وحدات من الجيش الأربعاء الماضي السيطرة على تلة النقار الغربية بريف القنيطرة الشمالي بعد تدمير آخر تحصينات إرهابيي تنظيم “جبهة النصرة” المدرج على لائحة الإرهاب الدولية.

الطيران الحربي يقضي على متزعمين في تنظيم “داعش” في منطقة القريتين

كما نفذ سلاح الجو في الجيش العربي السوري سلسلة طلعات على مقرات ومحاور تحرك لإرهابيين من تنظيم “داعش” المدرج على لائحة الارهاب الدولية في ريف حمص.

وأفاد مصدر عسكري في تصريح لـ سانا بأن الطلعات الجوية تركزت على تجمعات ومقرات لتنظيم “داعش” الإرهابي جنوب شرق مدينة القريتين ومحيط حقل شاعر للغاز بريف تدمر وفي قرية رسم حميدة شرق مدينة حمص بنحو 73 كم.

وأشار المصدر إلى مقتل عدد من متزعمي التنظيم التكفيري خلال الطلعات الجوية بعد تدمير مقر قيادة لهم وعدد من العربات بعضها مزودة برشاشات ثقيلة واخرى تقل عددا منهم.

ويتخذ تنظيم “داعش” الارهابى من ريف تدمر وبعض قرى ناحية جب الجراح منطلقا لشن اعتداءاته على التجمعات السكنية المنتشرة في البادية وعلى المنشأت النفطية وتهريب النفط السورى المسروق إلى تركيا بتنسيق وتامر مفضوح مع نظام أردوغان.

وفي وقت لاحق ذكر المصدر أن وحدة من الجيش والقوات المسلحة اشتبكت مع مجموعة إرهابية من “جبهة النصرة” هاجمت إحدى النقاط العسكرية في تل القطري على اتجاه تلبيسة شمال مدينة حمص بنحو 15 كم.

وأكد المصدر أن الاشتباكات انتهت باحباط الهجوم وايقاع أفراد المجموعة قتلى ومصابين وتدمير ما بحوزتهم من أسلحة وعتاد حربي.

وتنتشر في ريف حمص الشمالي تنظيمات إرهابية اغلبها تابع لتنظيم “جبهة النصرة” وتتلقى التمويل والسلاح من النظام السعودي الوهابي وفي مقدمتها “جبهة النصرة” و”حركة أحرار الشام” التي ارتكبت عشرات المجازر بحق الأهالي.

وحدات من الجيش تدمر وكراً لإرهابيي “جبهة النصرة” وتقضي على عدد منهم في درعا البلد

إلى ذلك أوقعت وحدات من الجيش والقوات المسلحة قتلى ومصابين في صفوف إرهابيي تنظيم “جبهة النصرة” ودمرت لهم أسلحة وعتاداً حربياً في منطقة درعا البلد.

وأفاد مصدر عسكري في تصريح لـ سانا بأن “وحدة من الجيش والقوات المسلحة دمرت وكرا لإرهابيي تنظيم “جبهة النصرة” في الطرف الغربي لمخيم النازحين وقضت على معظم أفراد مجموعة إرهابية كانت تتحصن داخل مبنى في محيط دوار المصري” في منطقة درعا البلد.

وتنتشر في أحياء منطقة درعا البلد وعدد من القرى والبلدات بريف المحافظة تنظيمات إرهابية أغلبها يتبع لتنظيم “جبهة النصرة” وما يسمى “لواء توحيد الجنوب” و”كتائب مجاهدي حوران” و”كتيبة مدفعية سجيل” وغيرها التي تتلقى الدعم من كيان العدو الإسرائيلي الذي شكل معها “وحدة ارتباط” لتنسيق ودعم جرائمها في سورية.

شام تايمز

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