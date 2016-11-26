سانا :ضحايا قذائف صاروخية على حي الميدان بحلب

سقط 3 قتلى واصيب 15 اخرين بجروح, يوم السبت, جراء سقوط قذائف صاروخية على حي الميدان بمدينة حلب.

ونقلت وكالة الانباء (سانا) عن مصدر في قيادة شرطة محافظة حلب قوله ان “القذائف تسببت بمقتل 3 اشخاص بينهم امرأتان وإصابة 15 شخصا بجروح وأضرار مادية في الممتلكات العامة والخاصة للأهالي”.

ارتقى 3 شهداء بينهم امرأتان نتيجة اعتداء ارهابي بالقذائف الصاروخية على حي الميدان السكني في مدينة حلب.

وكانت قذائف صاروخية استهدفت حي الميدان بمدينة حلب امس الجمعة تسببت بسقوط ضحايا .

وجاء سقوط القذائف بالتزامن مع عمليات القصف على عدة احياء بمدينة حلب ومناطق بريفها, ماادى الى سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وتشهد مناطق عدة في حلب, والخاضعة لسيطرة النظام, في الفترة الأخيرة تجدد للقذائف بشكل شبه يومي ما يؤدي الى سقوط ضحايا ووقوع اضرار مادية. ويأتي ذلك بالتزامن مع تعرض المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة, للقصف المستمر من الطيران الروسي والنظامي ما يؤدي الى مقتل وجرح العشرات.

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes