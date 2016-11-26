ميسي يوضح رغبته قبل كلاسيكو الأرض

قال الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم برشلونة الإسباني، إن ناديه هو الأفضل في العالم، إضافة إلى أنه لا يعتمد على لاعب واحد، كما قالت الصحافة مؤخرًا بعد التعادل أمام مالاجا في الدوري بغيابه لألام في المعدة.

جاء ذلك خلال ظهور ميسي في إعلان شركة أديداس الرياضية للإعلان عن أحذيتها الجديدة بمشاركة أكثر من 200 طفل في مدينة برشلونة، حسبما ذكر موقع “sport.es”.

وحول ما يعاني منه برشلونة في غيابه، قال ميسي: “نحن النادي الأفضل في العالم، لدينا مجموعة مثيرة، نحن لا نعتمد على لاعب واحد، نحن مجموعة متكاملة”.

وعن مباراة سيلتيك، أمس والتي سجل فيها هدفي الفريق قال :”ليست المرة الأولى التي ألعب فيها هناك، لديهم أجواءً رائعة، أردنا التأهل كمتصدرين للمجموعة قبل كل شئ”.

وعن المباراة المقبلة أمام ريال سوسيداد في الدوري قال: “ستكون مباراة صعبة ومعقدة للغاية، لديهم فريق جيد يقاتل من أجل الحصول على مركز مؤهل لمسابقات أوروبا، يجب علينا أن نفوز لكي نبقي على الفارق بيننا وبين مدريد قبل الكلاسيكو”.

كووورة

شام تايمز

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