غريزمان يكشف سبب تراجعه عن التفكير في الرحيل

اعترف الفرنسي أنطوان غريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني، بأنه فكر في الرحيل عن الفريق في الصيف الماضي، مشيرا، في الوقت نفسه، إلى السبب وراء تراجعه عن ذلك.

وارتبط اسم جريزمان بالانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، أو أحد أندية الدوري الإنجليزي، لكنه فضل البقاء مع فريقه المدريدي.

وقال جريزمان، في تصريحات خلال مقابلة مع مجلة GQ العالمية، نقلها موقع “فور فور تو”، “كانت لدي بعض الشكوك حول استمراري مع أتلتيكو مدريد في الصيف الماضي”.

وأضاف أن دييجو سيميوني، المدير الفني للفريق، هو من دفعه للتراجع عن التفكير في الرحيل، مفيدا “قال لي إنه باقٍ، لذا قررت البقاء، لدي الكثير من الاحترام له، وأشعر أنه يؤمن بي”.

ثم استدرك هداف كأس الأمم الأوروبية “يورو 2016″، “لكن هذا لا يعني أنني سأتبعه إلى فريقه إذا ترك أتلتيكو، زملائي هنا يقدرونني حقًا، وصلت إلى هذا المستوى بفضلهم أنا بحاجة إليهم، أحب اللعب لأتلتيكو، لا أعتقد أنني بحاجة للرحيل للوصول إلى مستوى أفضل”.

واختتم “الرحيل إلى الدوري الفرنسي ليس هدفي في هذه المرحلة، ربما في وقت لاحق، أنا أحب إسبانيا”.

كووورة

شام تايمز

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