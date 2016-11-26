الأمم المتحدة تبدأ بتقديم مساعدات الشتاء لـ4.6 مليون عراقي وسوري

أعلنت الأمم المتحدة، يوم الجمعة، أنها بدأت توزيع مساعدات شتوية على حوالي 4.6 ملايين نازح عراقي وسوري.

ونقلت وكالة الاناضول عن المتحدث بشأن العراق وسوريا في المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ماثيو سالتمارش، قوله إن “المفوضية باشرت مع بدء الظروف الشتوية القاسية بتوزيع مساعدات إنسانية تشمل ملابس وأدوات تدفئة ومبالغ نقدية على 4.6 ملايين سوري وعراقي ممن نزحوا من مناطقهم”.

ونوه سالتمارش أن “المفوضية تهدف إلى إيصال مساعدات إنسانية للنازحين في سوريا والعراق، إلى جانب 3.2 ملايين لاجئ سوري، و1.4 مليون عراقي مقيمين في تركيا، والأردن، ولبنان، ومصر”, مشيرا إلى أنه “سيتم توزيع مساعدات نقدية بقيمة 200-300 دولار، لمرة واحدة، على 540 ألف لاجئ سوري، و22 ألف لاجئ عراقي من المحتاجين المقيمين في المخيمات التركية أو خارجها”.

وبيّن المسؤول الأممي أن “15 مليون عراقي وسوري نزحوا من أماكن إقامتهم الأصلية (نازح ولاجئ):.

ويوجد في لبنان أكثر من مليون لاجئ سوري. بينما فر نحو خمسة ملايين سوري إلى تركيا وأوروبا والأردن منذ بداية الصراع في البلاد عام 2011.

شام تايمز

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